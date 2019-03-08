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Türkiye’ye enerji veren kadınlara ödül

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık sağlamak amacıyla düzenlenen “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninin ikincisi, bu yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek.

08 Mart 2019 Cuma 13:06
Türkiye’ye enerji veren kadınlara ödül

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık sağlamak amacıyla düzenlenen “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninin ikincisi, bu yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek.


7 farklı kategoride ödül verilecek olan “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreni, akademi, siyaset, iş, sanat, spor dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile 14 Mart Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Enerji ve maden sektörünün gelişme ve büyüme hedeflerine de önemli katkı sunacak program kapsamında “Akademi Ödülü”, “İş Dünyası Ödülü”, “Kadın Profesyonel Ödülü”, “Girişimci Ödülü”, “Enerjide Örnek Şirket Ödülü”, “Geleceğe İlham Veren Kadın” ve Jüri Özel kategorilerinde ödüller verilecek. Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Başkanvekili Gülsüm Azeri’nin yaptığı jüri heyetinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Oyuncu Hülya Darcan Korel, FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Citibank Türkiye Ülke Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serra Akçaoğlu yer alacak.



200’den fazla adaylık başvurusu incelenecek


200’den fazla ismin adaylık başvurularının incelemeye alındığı ödül töreninde verilecek ödül kategorileri de şu şekilde olacak:


"Akademi Ödülü: Enerji ve maden alanında uluslararası ödül veya projeye imza atmış ya da uluslararası alanda en fazla makaleye imza atmış kadın akademisyenler arasından seçilecek isim.


Kadın Profesyonel Ödülü: Enerji ve maden alanında çalışan, konumu ya da pozisyonu fark etmeksizin, sektöre katkı sağlayan işlere imza atmış kadın isme verilecek.


İş Dünyası Ödülü: Enerji ve maden alanında çalışan, üst düzey görevde bulunan; sivil toplum ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalara imza atmış, bu alanlarda bir proje içerisinde yer almış kadın isme verilecek.


Girişimci Ödülü: Enerji ve maden alanında çalıştığına bakılmaksızın, girişimcilik alanında yaptığı çalışma ile kadınlara örnek olabilecek bir isme verilecek.


Örnek Şirket Ödülü: Sektörde alt, orta ve üst düzeyde en fazla yönetici kadın çalıştıran şirket.


Jüri Özel Ödülü: Elde ettikleri başarılar, imza attıkları çalışmalar ve toplumda üstlendikleri sorumluluk ile kadınlara ilham olan bir isme verilecek.


Geleceğe İlham Veren Kadınlar: Genç yaşta başarılarıyla örnek olan, milyonlarca kişiye ilham veren, enerjisiyle Türkiye’nin gururu olan genç kadın adaya verilecek."

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:06
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