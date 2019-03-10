Türkiye'ye "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülü

ANKARA (AA) - Türkiye, Çin'de düzenlenen "6. Road Trip Festival 2019"da "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülüne değer bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Şanghay şehrinde, China Self-Driving Club tarafından "I Driver Ceremony" etkinliği kapsamında "6. Road Trip Festival 2019" düzenlendi.

Festivalde, Türkiye "En İyi Denizaşırı Destinasyon" ödülüne layık görüldü. Ödülü, Türkiye adına Şanghay Başkonsolosluğunda görevli Konsolos Kenan Ağa aldı.

Çin'de geçen senenin "Türkiye Turizm Yılı" olarak belirlenmesi dolayısıyla, ülke genelinde Türkiye'nin tanıtımına yönelik çok sayıda etkinlik organize edildi. Etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonuyla geçen yıl nisanda "Anadolu Ateşi: Troya" gösterileri sunuldu.

Ayrıca "China Outbound Tourism and Travel Market" fuarında açılan stantta, şef Deniz Ahmet Köse ve ekibince hazırlanan Türk yemekleri, Çinlilerle buluşturuldu.

Etkinlikler kapsamında, Çin'in en büyük televizyon kanallarından Zhejiang TV'nin çekim ekibi Fethiye'de ağırlandı. Çin'in turizm sektörü ile devlet kurumları temsilcileri, kanaat önderleri ve diğer ülkelerin diplomatik misyonlarına Türk mutfağı sunumu yapıldı.

Çin'de yapılan diğer etkinlikler ise şunlar oldu:

"Şanghay'da Göbeklitepe Arkeoloji Seminerleri, 1-7 Nisan 2018'de Türk mutfağı sunumu ve Çin turizm sektörüyle buluşma, Devrim Erbil resim sergisi, Chongbang Grup AVM'lerinde klasik Türk müziği konseri ve ebru sanatı icrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, kitapları Çinceye de çevrilen yazar Ayşe Kulin'in Şanghay Uluslararası Edebiyat Festivali'ne katılımı, kültür varlıkları ve arkeoloji seminerleri, İstanbul arkeolojik kazıları semineri, Mehmet Gürsoy-Nida-Sıtkı Olçar Türk Çinileri Sergisi, Devlet Opera ve Balesi Allegra Ensemble Konseri."

- Çinli turist sayısı 394 bine yükseldi

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığının Çin'de yürüttüğü "Türkiye Turizm Yılı" etkinliklerinin de etkisiyle, 2018'de bu ülkeden gelen turist sayısı yüzde 59,38 artarak 394 bine yükseldi.