  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'ye duyuruldu: Resmi Gazete'de yayımlandı! OHAL kapsamında sağlık alanında yeni tedbirler
Gündem

Türkiye'ye duyuruldu: Resmi Gazete'de yayımlandı! OHAL kapsamında sağlık alanında yeni tedbirler

OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 00:20:00 - 2023-02-13 00:34:57
Türkiye'ye duyuruldu: Resmi Gazete'de yayımlandı! OHAL kapsamında sağlık alanında yeni tedbirler

OHAL kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durdurulmuştu.

Son dakika haberinin ayrıntıları yeni gelen bilgilerle aktaracağız...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23