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Ekonomi Türkiye’ye duyurdular! Memur maaşlarına ilave ile ilgili müjdeyi verdiler: 459 lira birden olacak! belli oldu
Ekonomi

Türkiye’ye duyurdular! Memur maaşlarına ilave ile ilgili müjdeyi verdiler: 459 lira birden olacak! belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-21 23:01:00 - 2023-06-21 23:06:42
Türkiye’ye duyurdular! Memur maaşlarına ilave ile ilgili müjdeyi verdiler: 459 lira birden olacak! belli oldu

Seçimlerin ardından yeni kabinede ekonominin dümenine kimin geçeceği büyük merak konusu olmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’i atamış, Merkez Bankası'nın başına da Gaye Erkan'ı getirmişti. Türkiye'de memur maaşları merak edilirken Memur maaşlarına ilave 459 lira yansıyacak haberi geldi.

Memur maaşlarına ilave 459 lira yansıyacak!

Bilindiği üzere memurlar için maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı kadar gelir ve damga vergisi muafiyeti uygulanıyor.

Asgari ücret 8 bin 506 lira iken uygulanan gelir vergisi, yüzde 15 oranı üzerinden 1.276 lira idi. Damga vergisi de brüt asgari ücrete uygulanan binde 79 oranı üzerinden 75,96 TL idi

Asgari ücret 11 Bin 402 TL'ye yükseltildiği için gelir vergisi, yüzde 15 oranı üzerinden 1.710 TL olacaktır. Damga vergisi ise brüt asgari ücrete (13.414) uygulanan binde 79 oranı üzerinden 101,81 TL idi.

Yukarıdaki verilere göre asgari ücret artışından dolayı gelir vergisinden dolayı 434, damga vergisinden dolayı 25,85 lira olmak üzere 459 lira daha verginden istisna olacaktır.
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Bir başka deyişle 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren, memur maaşları üzerinden hesaplanan gelir ve damga vergisi muafiyeti artacak bu da maaşlara 459 lira olarak yansıyacaktır.(Gazete Memur)

 

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