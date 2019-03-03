‘Türkiye’ye destek’ İtalyanları ikiye ayırdı

İtalya'da hükümetin yayınladığı son raporda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine olumlu bakış açısı krize yol açtı. 28 Şubat'ta sağcı popülist hükümetin parlamentoya sunduğu metinde 'Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor' denilmesi koalisyonun önde gelen isimlerinin tepkisini çekti. Raporu eleştiren milletvekilleri Türkiye ile ilgili kısmı reddetti.Geçtiğimiz perşembe İtalyan hükümetinin parlamentoya sunduğu raporda Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinin Türkiye'yi de kapsayacağı açıklanmıştı. 'Avrupa Birliği'ne İtalya'nın Katılımı' adlı rapor hakkında iktidardaki sağcı Lig Partisi milletvekilleri 'AB üyelik sürecinde Türkiye'nin aday ülke kalmayı sürdüreceğinin' altını çizdi.

Diyaloğa taraf ABD üyeliğine karşılar

Lig Partisi'nin sembol isimlerinden Tarım Bakanı Gian Marco Centinaio da partisinin Türkiye hakkında herhangi bir fikir değişikliğinde asla bulunmadığını açıkladı. "Lig Partisi'nin önde gelen isimlerinden ve bakanı olarak son aylarda partimin Türkiye hakkındaki stratejisinin değişmediğini onaylayabilirim." diyen sağcı bakan, "(Türkiye) kesinlikle üye olmamalı, bu dosyanın partimizde tekrar açılmasından asla bahsetmedik." dedi.İtalyan milletvekili ve Dışilişkilerden sorumlu müsteşarı Guglielmo Picchi de raporun yanlış anlaşıldığını belirtti. Politikacı, "İlişkilerin iyileştirilmesi ve kurumların daha güçlü kılınması için Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki diyaloğa İtalya'nın sıcak baktığını kabul ediyoruz. Ama birliğe üyeliğine karşıyız. Hükümetin raporu da bu yöndedir." ifadelerini kullandı.

'Türkiye Avrupalı değildir'

Yıllardır Türkiye'nin üyelik sürecine karşı demeçleri ile tanınan Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin hükümetinden böyle bir rapor gelmesi şaşkınlık oluşturmuştu. Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri 2013'te sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajında "Türkiye, tarih, kültür ve insan haklarına saygı konusunda Avrupa değildir! Eğer Avrupa sadece boş bir kelime değilse, Türkiye ne şu anda ne de gelecekte Avrupa'ya girebilir." demişti.