0553 313 94 23

‘Türkiye’ye destek’ İtalyanları ikiye ayırdı

28 Şubat’ta İtalya'da sağcı hükümetin parlamentoya sunduğu metinde, ‘Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyor’ denilmesi, koalisyonun önde gelen isimlerin tepkisine neden oldu. Milletvekillerinin büyük bölümü, “Türkiye ile diyaloğa evet; AB’ye üyeliğine ise hayır” şeklinde görüş belirtti.

03 Mart 2019 Pazar 13:51
‘Türkiye’ye destek’ İtalyanları ikiye ayırdı

İtalya'da hükümetin yayınladığı son raporda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine olumlu bakış açısı krize yol açtı. 28 Şubat'ta sağcı popülist hükümetin parlamentoya sunduğu metinde 'Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor' denilmesi koalisyonun önde gelen isimlerinin tepkisini çekti. Raporu eleştiren milletvekilleri Türkiye ile ilgili kısmı reddetti.Geçtiğimiz perşembe İtalyan hükümetinin parlamentoya sunduğu raporda Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinin Türkiye'yi de kapsayacağı açıklanmıştı. 'Avrupa Birliği'ne İtalya'nın Katılımı' adlı rapor hakkında iktidardaki sağcı Lig Partisi milletvekilleri 'AB üyelik sürecinde Türkiye'nin aday ülke kalmayı sürdüreceğinin' altını çizdi.

Diyaloğa taraf ABD üyeliğine karşılar

Lig Partisi'nin sembol isimlerinden Tarım Bakanı Gian Marco Centinaio da partisinin Türkiye hakkında herhangi bir fikir değişikliğinde asla bulunmadığını açıkladı. "Lig Partisi'nin önde gelen isimlerinden ve bakanı olarak son aylarda partimin Türkiye hakkındaki stratejisinin değişmediğini onaylayabilirim." diyen sağcı bakan, "(Türkiye) kesinlikle üye olmamalı, bu dosyanın partimizde tekrar açılmasından asla bahsetmedik." dedi.İtalyan milletvekili ve Dışilişkilerden sorumlu müsteşarı Guglielmo Picchi de raporun yanlış anlaşıldığını belirtti. Politikacı, "İlişkilerin iyileştirilmesi ve kurumların daha güçlü kılınması için Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki diyaloğa İtalya'nın sıcak baktığını kabul ediyoruz. Ama birliğe üyeliğine karşıyız. Hükümetin raporu da bu yöndedir." ifadelerini kullandı.

'Türkiye Avrupalı değildir'

Yıllardır Türkiye'nin üyelik sürecine karşı demeçleri ile tanınan Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin hükümetinden böyle bir rapor gelmesi şaşkınlık oluşturmuştu. Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri 2013'te sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajında "Türkiye, tarih, kültür ve insan haklarına saygı konusunda Avrupa değildir! Eğer Avrupa sadece boş bir kelime değilse, Türkiye ne şu anda ne de gelecekte Avrupa'ya girebilir." demişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:51
  1. italya
  2. türkiye
  3. Avrupa Birliği
  4. Tarım Bakanı Gian Marco Centinaio

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rekabet ettiği kuzenlerini pompalı ile vurdu: 2 kardeş yaralı
    1. Rekabet ettiği kuzenlerini pompalı ile..
    2. Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden..
    3. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    4. Rayların üstünde müzik dinlerken..
    5. Yüksek ses ve uzun telefon konuşmaları..
    6. Başkan Bakıcı’dan Yeşilay Haftası..
    7. Aydın’da kaza: 2’si ağır, 4 yaralı
    8. Müzik dinlerken trenin geldiğini..
    9. Rio Karnavalı şiddetli yağmura rağmen..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’den ayrıldı
    11. Ankara'da kıraathaneye pompalı tüfek..
    12. BB Erzurumspor-Galatasaray maçının..
    13. Oyuncu Ufuk Bayraktar tahliye oldu
    14. Kayseri şehidini uğurladı
    15. Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli..
    16. Bakan Kurum, Sosyal Konut Projesi ve..
    17. Ford Trucks, global büyümesini..
    18. Nadir insanlardan ve ailelerinden..
    19. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    20. Burhaniye’de 23 yıllık başkan yeniden..
    21. Evlilik okulu projesi ile 26 bin 874..
    22. Gazeteci-Yazar Hikmet Köksal’dan..
    23. Denizli Basket Bornova Bossan’ı farklı..
    24. Aydın'da düzensiz göçmen..
    25. "Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne..
    26. Hatay Devleti’nin tek Cumhurbaşkanı..
    27. Çivril’de polisten huzur ve asayiş..
    28. Aranan kişilere yönelik sıfırın..
    29. Türklerin Anadolu’yu alırken denize..
    30. Odunpazarı Belediyesi metruk binalarda..
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var