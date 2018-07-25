Türkiye'ye de sevkiyat yapılacak!

ABD Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı anlaşma listesine göre, Javelin tanksavar füze sistemlerinin üretimi için 380 milyon dolar (1 buçuk milyar TL) ayırıldı.

Üretim çalışmalarında Raytheon ve Lockheed Martin şirketleri yer alacak. Üretilecek sistemlerin Türkiye, Avusturya, Litvanya, Tayvan, Ukrayna ve Estonya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Üretim çalışmaları, 2021 yılının ağustos ayının sonuna kadar Arizona’da gerçekleştirilecek.

Washington, 2017 yıklında Ukrayna’ya Javelin sistemlerinin de aralarında bulunduğu bazı silahların sevkiyatı için Kiev’le anlaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın halefi Barack Obama, Kiev’in taleplerine rağmen sevkiyatı reddetmişti.

Javelin sistemlerinin sevkiyatı halihazırda yapıldı. Sistemlerin nasıl kullanılacağı konusunda ABD’li uzmanlar eğitim verecek.