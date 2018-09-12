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Türk heyeti "Vostok-2018" tatbikatlarına katılacak

Türkiye'nin Rusya Büyükelçiliği Askeri Ataşesi temsilcilerinden oluşan bir heyet gözlemci olarak "cVostok-2018" tatbikatlarına katılacak.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:23
Türk heyeti "Vostok-2018" tatbikatlarına katılacak

Büyükelçilik temsilcisi, Rus resmi haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Vostok-2018 tatbikatlarına Türkiye Büyükelçiliği Askeri Ataşesi temsilcilerinden oluşan bir heyet gözlemci olarak katılacak" dedi.

Temsilci, Türk heyetinin tatbikatlara ne zaman katılacağını belirtmedi.

BATIYI TEDİRGİN ETTİ

Askeri tatbikat, batılı ülkeleri  tedirgin etti. Almanya medyası tatbikata geniş yer verirken, "Sovyetler dönemindeki gibi" başlığını kullanarak endişelerini dile getirdi.

Alman gazeteleri "Putin 300 bin asker 36 bin tank ve zırhlı araç, binden fazla savaş uçağı ve helikopteri ve 80 savaş gemisinin katıldığı Vostok (Doğu) isimli tatbikata gövde gösterisiyapıyor" ifadelerine yer verdi. Haberlerde Rusya'nın doğu komşuları Çin ve Moğolistan'la birlikte düzenledikleri ortak tatbikat 1981 Sovyetler döneminden bu yana yapılan en büyük tatbikat olduğu vurgulandı.

ASKERİ KORUMA TALEBİ

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, tatbikatın herhangi bir ülkeye karşı tehdit unsunu oluşturmak için yapılan bir tatbikat olmadığını, Rusya'nın askeri gücünü ve manevra kabiliyetini geliştirmek için yapıldığını açıkladı. Rusya'nın 2017 yılında yaptığı tatbikat batı sınır komşuları Baltık ülkeleri tedirgin ettiği için Polonya, Ukrayna Litvanya, Estonya gibi ülkeler NATO'dan daha fazla askeri koruma istemişlerdi

11-17 EYLÜL ARASI

Tatbikatlar, Rusya Federasyonu Genel Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun yönetiminde, Rusya’nın uzak doğusunda ve Pasifik Okyanusu’nda 11-17 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.

Vostok 2018 yaklaşık 300 bin asker, on binlerce zırhlı araç, helikopterler ve uçakların katılımıyla, Rusya’nın son 37 yıl içinde düzenlediği en büyük tatbikat olacak,olacak. Tatbikatların bir aşamasında Çin ve Moğolistan da yer alacak.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 09:23
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