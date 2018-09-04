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Kocias: Darbede Türkiye'nin yanında yer aldık

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ''Darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldık'' dedi.

04 Eylül 2018 Salı 12:28
Kocias: Darbede Türkiye'nin yanında yer aldık

15 Temmuz darbecilerini koruyan Yunanistan'dan, ilginç bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ''Darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldık'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias,İzmir'deki görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Yunanistan ile işbirliği ve diyaloğu çözüm olarak görüyoruz. Yunanistan'ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına izin vermezdik." dedi.

Yunan Bakan Kocais ise, "Darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldık. Bazı sorunlara rağmen ikili ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:28
  1. İzmir
  2. Kocias
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Yunanistan
  5. Türkiye
  6. Yunanistan'daki FETÖ'cüler

YORUM YAZ

  • zeynel abidin kandemirzeynel abidin kandemir49 dk önce
    Darbeciler neden halen orada peki ?
  • mehmetmehmet43 dk önce
    e ozaman darbeci askerlerine diye koruyup kolladınız geri vermediniz ya dümbükler.
  • islamislam47 dk önce
    Onun için mi kaçak fetöcüleri saklıyorsunuz iade etmiyorsunuz ne yalancılar ya. Bir de suriyeli göçmen olunca almak istemezler. hatta bri suriyeli yüzücü boğulmak üzere olan suriyeli göçmeni kurtardı die şuan hapisle yargılanıyor
  • hakanhakan37 dk önce
    komik
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