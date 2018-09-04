Kocias: Darbede Türkiye'nin yanında yer aldık

15 Temmuz darbecilerini koruyan Yunanistan'dan, ilginç bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ''Darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldık'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias,İzmir'deki görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Yunanistan ile işbirliği ve diyaloğu çözüm olarak görüyoruz. Yunanistan'ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına izin vermezdik." dedi.

Yunan Bakan Kocais ise, "Darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldık. Bazı sorunlara rağmen ikili ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.