ABD'de Türkiye'ye küstah tehdit! "Devam edilirse F-35'leri alamaz"

ABD ve İngiltere, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri alma girişiminden duyduğu rahatsızlığı ve alımın gerçekleşmesi halinde atmakla tehdit ettiği adımları açıklamaya devam ediyor.

Daily Telegraph, ABD ve İngiltere parlamentolarının Türkiye'nin S-400 ve F-35'leri eş zamanlı olarak alması halinde F-35'lerin teknolojik verilerinin Rusya'nın ele geçirmesinden çekindiğini yazdı.

Gazetenin aktardığına göre Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'ye F-35 satışını ancak Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmesi halinde destekleyeceğini belirtti.

"RUSYA'NIN F-35'LERİN ZAYIF NOKTALARINI KEŞFETMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin iki sistemi de satın almasının Rusya'ya F-35'lerin işlevsel imkanlarını değerlendirme, F-35'lerin zayıf noktalarını izleme ve keşfetme imkanı sunacağını kaydeden Van Hollen, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Habere göre Van Hollen imzasını taşıyan, Ankara'ya F-35 satışını öngören yasa tasarısına ilişkin tadil tasarısının F-35 satış sürecinin ABD Dışişleri Mike Pompeo Türkiye'nin S-400 almayacağına dair garanti verene dek askıya alınmasını tavsiye ediyor.

Senatör, "Bu tadil tasarısı, Türkiye'nin NATO müttefiklerini dikkate almaması ve Putin ile ortaklık yolunda ilerlemesi halinde F-35 alamayacağının mesajını veriyor" diye ekledi.

"RUSYA F-35 ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNMEYE ÇALIŞIYOR"

İngiliz vekil Marc Francois de, Rusya'nın Türkiye üzerinden F-35 üretim teknolojileri hakkında bilgi edinmeye çalıştığını öne sürdü.

Francois, "İngiltere, özellikle görünmezlik teknolojisi nedeniyle F-35'lere büyük yatırım yapıyor. Türkiye'nin S-400 alımı da dahil hiçbir eylemin F-35'leri etkin olarak kullanma imkanını tehdit etmesini istemiyoruz"ifadelerini kullandı.