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Türkiye'ye bir destek daha!

Endonezya Ulema Meclisinin (MUI), ABD'nin ekonomik saldırılarına karşı Türkiye'nin yanında olduğu belirtildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:41
Türkiye'ye bir destek daha!

MUI Dış İlişkiler Sorumlusu Muhyiddin Junaidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin ekonomik saldırılarına karşı Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Junaidi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye karşı duruşunu da desteklediklerini ifade etti.

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

ABD'nin, Müslüman ülkeleri hedef aldığını ve Türkiye'nin bölgedeki gücünü zayıflatmaya çalıştığını dile getiren Junaidi, İslam dünyasının da dolara karşı ticari işlemlerde kendi para birimlerini kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisi ve ticaret değerinin iyi olduğuna dikkati çeken Junaidi, Türkiye'nin ABD'nin bu saldırılarının üstesinden gelebileceğine inandıklarını kaydetti.

TÜRKİYE İÇİN DUA EDİYORLAR

Junaidi ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikte edilemeyeceğini ve Türkiye için dua ettiklerini sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:41
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