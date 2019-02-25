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Türkiye'ye alınmıyor! Mısır'a gönderilirse idam edilecek

İhvan-ı Müslimin mensubu Muaz Salah Muhammed'in Atatürk Havalimanında tutularak ülkeye sokulmadığı iddia edildi. Muhammed, Mısır’a iade edilirse, darbeci Sisi tarafından idam edilecek.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:12
Türkiye'ye alınmıyor! Mısır'a gönderilirse idam edilecek

Türkiye ve dünyadaki Müslümanların yüreğini kanatan 9 genç İhvan mensubunun idam edilerek şehit edilişinin acısı tazeyken ihvan üyesi Muaz Salah Muhammed'in Atatürk Havalimanında ülkeye alınmadığı iddia edildi.

Türkiye ve dünyadaki Müslümanların yüreğini kanatan 9 genç İhvan mensubunun idam edilerek şehit edilişinin acısı hale taze...

25 yaşındaki İhvan üyesi Muaz Salah Muhammed'in Atatürk Havalimanında tutularak ülkeye sokulmadığı ve Mısır’a gönderilirse idam edileceği belirtildi.

9 genç idam edilmişti

Mısır’da darbeci Sisi’ye bağlı mahkemenin verdiği karar neticesinde Müslümanları yasa boğan idamlar gerçekleştirilmişti.

Darbe karşıtı 9 genç İhvan mensubu hukuksuz bir şekilde idam edilerek şehit edilmişti.

 

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:12
  1. Türkiye
  2. Atatürk
  3. Atatürk Havalimanı
  4. Mısır
  5. Muaz Salah Muhammed

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  • AbudllahAbudllah57 dk önce
    Gönderin geri, asıyorlarsa assınlar. Teröriste yemek yok bizde.

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