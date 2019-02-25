Türkiye'ye alınmıyor! Mısır'a gönderilirse idam edilecek İhvan-ı Müslimin mensubu Muaz Salah Muhammed'in Atatürk Havalimanında tutularak ülkeye sokulmadığı iddia edildi. Muhammed, Mısır’a iade edilirse, darbeci Sisi tarafından idam edilecek.

Türkiye ve dünyadaki Müslümanların yüreğini kanatan 9 genç İhvan mensubunun idam edilerek şehit edilişinin acısı tazeyken ihvan üyesi Muaz Salah Muhammed'in Atatürk Havalimanında ülkeye alınmadığı iddia edildi. Türkiye ve dünyadaki Müslümanların yüreğini kanatan 9 genç İhvan mensubunun idam edilerek şehit edilişinin acısı hale taze... 25 yaşındaki İhvan üyesi Muaz Salah Muhammed'in Atatürk Havalimanında tutularak ülkeye sokulmadığı ve Mısır’a gönderilirse idam edileceği belirtildi. 9 genç idam edilmişti Mısır’da darbeci Sisi’ye bağlı mahkemenin verdiği karar neticesinde Müslümanları yasa boğan idamlar gerçekleştirilmişti. Darbe karşıtı 9 genç İhvan mensubu hukuksuz bir şekilde idam edilerek şehit edilmişti.

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