Türkiye'ye alınmıyor! Mısır'a gönderilirse idam edilecek
İhvan-ı Müslimin mensubu Muaz Salah Muhammed'in Atatürk Havalimanında tutularak ülkeye sokulmadığı iddia edildi. Muhammed, Mısır’a iade edilirse, darbeci Sisi tarafından idam edilecek.25 Şubat 2019 Pazartesi 17:12
Türkiye ve dünyadaki Müslümanların yüreğini kanatan 9 genç İhvan mensubunun idam edilerek şehit edilişinin acısı tazeyken ihvan üyesi Muaz Salah Muhammed'in Atatürk Havalimanında ülkeye alınmadığı iddia edildi.
Türkiye ve dünyadaki Müslümanların yüreğini kanatan 9 genç İhvan mensubunun idam edilerek şehit edilişinin acısı hale taze...
25 yaşındaki İhvan üyesi Muaz Salah Muhammed'in Atatürk Havalimanında tutularak ülkeye sokulmadığı ve Mısır’a gönderilirse idam edileceği belirtildi.
9 genç idam edilmişti
Mısır’da darbeci Sisi’ye bağlı mahkemenin verdiği karar neticesinde Müslümanları yasa boğan idamlar gerçekleştirilmişti.
Darbe karşıtı 9 genç İhvan mensubu hukuksuz bir şekilde idam edilerek şehit edilmişti.
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