Türkiye’ye 9 yılın en sert kışı geliyor: Bozkurt’tan 20 Aralık uyarısı

Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağını söyleyen iklim bilimci Dr. Okan Bozkurt, 20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çekti. Dr. Bozkurt, "Elimizdeki modellere göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin Kuzey, Batı, İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği için yerde de uzun süre kalacak gibi görünüyor." dedi.

EN SERT KIŞ GELİYOR

Kendi kanalında açıklamalar yapan İklim Bilimci Dr. Okan Bozkurt, Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağını söyledi. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Coğrafya bölümünden Dr. Okan Bozyurt, bu yıl görülmesi beklenen yağışlara yönelik önemli uyarılarda bulundu.

20 ARALIK VE 20 OCAK TARİHLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Mevcut modellerin Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağına işaret ettiğini belirten Bozyurt, 20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çekti. Grönland tarafında çoğalan kar birikintisinin, gulf stream akıntılarını keseceğini ve küçük bir buzul çağı yaşanmasına neden olacağını söyleyen Dr. Bozkurt, "Elimizdeki modellere göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin Kuzey, Batı, İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği için yerde de uzun süre kalacak gibi görünüyor." dedi.

Bozyurt, "Şubat modeline baktığımız zaman ise yurdun daha çok kuzey ve doğu kesimlerinde biraz daha mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullanırken, 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında Türkiye'nin Marmara ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyi ve İç Ege tarafında yoğun kar yağışları beklendiğini belirtti.

Bozyurt, modellerin tutarlılık oranının yüzde 50'nin üzerine olduğunu, bunun meteoroloji için ciddi bir olasılık olduğunu sözlerine ekledi.