0553 313 94 23

İran'dan Türkiye'ye 30 milyar dolarlık çağrı!

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Rahmani, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Rahmani, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak için bir çalışma grubu oluşturulmasını önerdi.

23 Aralık 2018 Pazar 06:55
İran'dan Türkiye'ye 30 milyar dolarlık çağrı!

Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani'ye Türkiye'ye yaptığı seyahatte eşlik eden İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Rahmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey Türk yetkililerle yapılan görüşmelerde ekonomik iş birliğinin genişletilmesini talep ettiğini açıkladı.

30 milyar dolarlık çağrı

İranlı bakan, İran’ın Türkiye ile imzalanan tercihli ticaret anlaşmasına olan bağlılığının altını çizdi. Gelecekte yıllık 30 milyar dolarlık ikili ticarete ulaşmak için ticari ürün yelpazesinin genişletilmesini isteyen Rahmani, ayrıca Türk firmalarıyla iş birliği yaparak İran'da sanayi bölgeleri inşa etmek istediklerini açıkladı.

İran'dan Türkiye'ye öneri

İran ile Türkiye sınırındaki mevcut serbest ve özel alanlardaki yüksek ticaret kapasitesine değinen Rahmani, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak için bir çalışma grubu oluşturulmasını önerdi.

Bu öneriye göre İran ile Türkiye arasındaki ticareti kolaylaştıracak komite, gümrük engellerini kaldıracak. İki taraf arasındaki karşılıklı ticaret kolaylaştırılacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 06:55
  1. İran
  2. Türkiye
  3. ekonomi
  4. Reza Rahmani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye 30 milyar dolarlık çağrı!
    1. Türkiye'ye 30 milyar dolarlık çağrı!
    2. Endonezya'da facia: 43 ölü 584 yaralı!
    3. Cengiz Ünder'li Roma, Ronaldo'lu..
    4. Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan..
    5. Yorumcu Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın bu..
    6. Sergen Yalçın resmen açıkladı! 'Ozan..
    7. Teröristlere hendek kazmaları için..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Silivri'de şantiyede yangın
    10. Ron Paul, Trump'ın çekilme kararını..
    11. Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
    12. Köpeği otomobile bağlayıp şehir turu..
    13. Markette mahsur kalan kedi alarmın..
    14. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Oğuzhan'ı..
    15. Düğünde tüfek ateş aldı 10 kişi..
    16. Ali Ece Beşiktaş yönetimine seslendi:..
    17. Sinan Engin: Şenol Güneş'in Beşiktaş..
    18. Aracın motor kısmına saklanmış..
    19. Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok..
    20. Juventus, Roma’yı tek golle geçti
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    ABD'nin Suriye'den çekilmesi İsrail merkezli bir plan mı?
    ABD'nin Suriye'den çekilmesi İsrail merkezli bir plan mı?
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019