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İki F-35 uçağı daha Türkiye'ye teslim edilecek

İki F-35 uçağı daha Türkiye'ye teslim edilerek Teksas'taki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne eğitim için gönderilmek üzere son hazırlıkları yapıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:28
İki F-35 uçağı daha Türkiye'ye teslim edilecek

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Program Ofisi Sözcüsü Joe DellaVedova, Türkiye'nin F-35 programına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin şu anda Luke Hava Üssü'nde iki F-35A uçağının bulunduğunu belirten DellaVedova, "İki uçağın daha Luke'a gitmesi için son hazırlıkları yapılıyor. Şimdilik ilk teslim alınan iki uçağın ise Türkiye'ye kasımda gönderilmesi planlanıyor." dedi.

DellaVedova, "Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Türk F-35 personelinin devam eden eğitimleri dahil Türkiye'nin F-35 programının ilerleyişi aksi söylenmedikçe aynen devam edecek." ifadesini kullandı.

Sözcü DellaVedova, son hazırlıkları yapılan iki uçağı Türkiye'nin ne zaman teslim alacağına dair spesifik bir tarih vermezken, AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, iki uçak gelecek haftalarda Türkiye'ye teslim edilecek.

Kaynaklar, uçağın son hazırlıkları, teknik durumlar, hava koşuları ve uçuş programı gibi faktörlerden dolayı teslimat için kesin bir gün belirtilmediğine dikkati çekiyor.

Teslim edilen F-35 uçakları eğitim için Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Türk Hava Kuvvetleri personelinin kontrolüne verilecek.

Program koşullarına göre, uçakların ABD'de 1 ila 2 yıl eğitim uçuşlarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye gönderilmesi gerekiyor.

Türkiye şu anda Türk pilotlarının uçurduğu iki F-35 uçağını geçen yıl haziran ayında teslim almıştı.

ABD Kongresinin engelleme çabaları

ABD Kongresinde, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasından dolayı Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması girişimleri devam ediyor.

2019 savunma bütçesine ilişkin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında Savunma Bakanlığından (Pentagon) Türkiye'nin F-35 programına katkısı ve S-400 alımına ilişkin rapor talep edilmişti.

Pentagon raporu kasım ayında Kongreye teslim etmiş ve raporda, S-400 füzelerini alması halinde Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının düşünülmesinin söz konusu olabileceği kaydedilmişti.

ABD Kongresinin geçen ay geçirdiği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı geçici bütçe yasasında da Pentagon'un Türkiye'ye ilişkin raporunu güncellemesi, raporun en geç kasım ayına kadar Kongreye iletilmesi ve o zamana kadar da Türkiye'ye herhangi bir F-35 uçağının gönderilmemesini talep edilmişti.

Uçağın yapımında önemli bir ortak olan Türkiye, 100 konvansiyonel iniş kalkış yapabilen F-35A tipi uçağı almayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:28
  1. Joe DellaVedova
  2. türkiye
  3. F-35

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp44 dk önce
    Amerika iki F35i parasıyla bize satınca yolda bisiklet bulan çocuklar gibi seviniyoruz. İrana bırak savaş uçağını yolcu uçağı dahi satmıyor. Ama İran bunlara rağmen dimdik ayakta ve bölgede Amerikaya kafa tutuyor!

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