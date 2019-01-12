Türkiye’nin zaferi tüm dünya mazlumlarının zaferidir

Nevzat Özpelitoğlu

Balıkesir

Osmanlı ecdadımızın 600 küsur yıl dünyamıza nizam verdiği şanlı tarihimiz, Türk milleti olarak bizim en önde gelen referansımızdır. Emperyalist Devletlerin yakıp yıktığı ve kan gölüne çevirdiği coğrafyamızı şer güçlerden temizlemek ve onarmak görevi her zaman olduğu gibi yine Osmanlının torunları olarak bizlere düşmektedir.

Cumhurbaşkanımız, BaşkomutanımızRecep Tayyip Erdoğan’la yeniden şahlanan kahraman ordumuz düşmanlarımıza korku verirken, dostlarımızın ve tüm dünya mazlumlarının üzerine bir kurtuluş muştusu olarak doğmakta ve Malazgirt’te, Çaldıran’da, Mercidabık’ta, Niğbolu’da, Sakarya’da şahlanan ruh şimdi yeniden serhat boylarımızda mazlumların ve ezilmişlerin umut ışığı olarak şahlanmaktadır.

Mazlum ve fakir devletleri önce işgal etmek daha sonra yer üstü ve yer altı kaynaklarını sömürmek ve nihayet insanlarını öldürmekten başka hiçbir meziyetleri (!) olmayan Batı dünyası, kan gölüne çevirdiği İslâm coğrafyasından kısmen de olsa bugün çekilmek zorunda kaldıysa ki kaldı, bu Türkiye’mizin ve dolayısıyla Başkomutan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı bilinçli ve cesur bir siyaset sergilemesinden dolayıdır. Yerli ve güçlü silâhlarımızla yaptığımız Fırat Kalkanı, Zeytindalı, El Bab, Azer, Carablus ve diğer askeri harekâtlarımızın zaferle sonuçlanmış olması dünya Müslümanları yanı sıra az da olsa hak ve adalet kırıntısına sahip bazı Batılı devletlerin halkı tarafından da heyecanla izlenmekte ve takdire şayan bulunmaktadır. Sınırlarımızı ve sınır boylarındaki şehirlerimizi ABD desteğine güvenerek tehdit eden PKK ve onun yedeğindeki KCK/PYD/YPG ve DEAŞ şimdi kaçacak delik arıyorlarsa bu kararlılığımızın yanı sıra askeri üstünlüğümüzün ve askerimizin yeniden cengâver bir ruhla Kızılelma’ya doğru ilerlemesindendir. Nedir Kızılelma? İlâyı Kelimetullah için el cihad-ı fi sebilillâh diyerek mücadele etmektir. O halde: ‘’Zafer inananlarındır ve zafer yakındır’’ diyerek, hak ve adalet için içerde ve dışarıda mücadeleye devam… Bir zamanlar yıllarca Osmanlı himayesinde yaşayan ve krallarını dahi Osmanlının tayin ettiği Polonya da (Lehistan) yaşlıların yıllarca söylediği bir atasözü vardır: Ne zaman Türk akıncıları vistül nehrinde atlarını sularsa belki o zaman ülkemiz huzura kavuşur. Şimdi aynı söz Suriye’den PKK ve yedeğindeki eşkıya örgütlerin işgalindeki topraklardaki mazlum insanlardan yükseliyor: Ne zaman Türk askeri Fırat nehrinin kıyısında karargâh kurarsa işte o zaman bizim ülkemiz huzura kavuşur. PKK eşkıyası ve muadili terör örgütlerinin karadan, ABD ve diğer Haçlı sürülerinin havadan yaptıkları taarruzlarla harabeye döndürülen mazlum Suriye kentlerinin ve Müslüman kardeşlerimizin yegâne ümidi Türk askerinin bir an önce Ata topraklarına gelmesi ve huzuru tesis etmesindedir.

402 sene Osmanlı himayesinde huzur içinde yaşayan bu toprakların insanları, hâlâ biz Osmanlıyız diyorlarsa ve hâlâ Sultan Murat taburu, Sultan Abdülhamid Taburu kuruyorlarsa burada biraz durup düşünmek gerekir, kimdir bu insanlar diye. Ecdadımızın mirası olan bu topraklar ve bu topraklar üzerindeki insanları daha iyi tanımak için Çanakkale şehitliğinde şöyle bir gezinti yapmak yeterlidir. Şu an millet olarak Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanları karşılayıp bağırlarına basan, evini ve ekmeğini paylaşan Medineli Ensar gibiyiz.