Angela Merkel'den Suriye uyarısı: ABD çekilirse Rusya güçlenir

Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde gündeme gelecek konularla ilgili olarak Federal Meclis'te konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye askeri harekata son verme çağrısını yineledi, ancak 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin 'çok önemli insani' bir katkı yaptığının da altını çizdi.

DW'nin haberine göre, Türkiye'nin Suriye'deki harekatının kestirilemeyen riskler taşıdığını kaydeden Merkel "Bu, büyük jeopolitik sonuçları olacak insani bir dram" dedi.

Operasyonun zaten yeterince acı çekmiş bir ülkeye sadece yeni insani acılar getirdiğini belirten Merkel, çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğine, aralarında binlerce çocuğun da bulunduğu çok sayıda insanın evini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

"Türkiye hedeflerine sadece diplomasiyle ulaşabilir"

Merkel Türkiye'nin Suriye-Türkiye sınırındaki güvenlik çıkarlarına askeri değil, sadece diplomatik yollarla ulaşabileceğinden emin olduklarını kaydetti. Türkiye'nin askeri operasyonunun sadece 'yeni insani acılara' neden olacağını söyleyen Merkel, bu nedenle Türkiye'ye silah teslimatı yapmayacaklarını ve diğer AB ülkelerinin de bu tavrı takınacağından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Merkel, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesinin bölgedeki güç dengesini kalıcı olarak değiştirdiğine dikkat çekerek, ABD askerlerinin çekilmesinin Rusya ve İran'ın rolünü büyük ölçüde güçlendirdiğini kaydetti. Merkel, bu gelişmenin sonuçlarının bugünden kestirilemediğini de sözlerine ekledi.

Merkel, AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarının da gündeme geleceğini söyledi. Merkel, Türkiye'nin bir AB üyesi ülkenin toprak bütünlüğünü 'bilerek görmezden geldiğini' ve bunun zirvede ele alınacağını söyledi.

"Mutabakatın devamı için çalışacağım"

2015 yılından beri Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki mülteci mutabakatına yönelik eleştirilerin farkında olduğunu söyleyen Merkel "Ben bu anlaşmanın devamı için çalışmaya devam edeceğim. Anlaşma hayat kurtarıyor" dedi ve ekledi: "Ben bu mutabakat için çalışmaya devam edeceğim ki Türkiye'deki sığınmacılar vatanlarının yakınında AB, ve Almanya'nın da ek olarak, sağladığı finansal olanaklarla onurlu bir hayat yaşayabilsin."

Merkel, savaş nedeniyle yerinden olanların bu sorunda en zayıf halde olduklarını belirterek "Bu nedenle Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin etkisiyle bu vazifeden kaçamayız. AB-Türkiye mutabakatının sonlanması durumu iyileştirmez, aksine en zayıfların aleyhine daha da kötüleştirir" diye konuştu.