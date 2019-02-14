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"Türkiye'nin yüksek öğrenimin küresel merkezi olmasını hedefliyoruz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren: - "Türkiye, 2020 yılına kadar 200 bin yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Türkiye'nin yüksek öğrenimin küresel merkezi olmasını hedefliyoruz"

14 Şubat 2019 Perşembe 00:59
"Türkiye'nin yüksek öğrenimin küresel merkezi olmasını hedefliyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, ''Türkiye, 2020 yılına kadar 200 bin yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Türkiye'nin yüksek öğrenimin küresel merkezi olmasını hedefliyoruz.'' dedi.

Eren, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde katıldığı bir etkinlikte, YTB'nin çalışmalarından ve yabancı öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan ''Türkiye Bursları"ndan bahsetti.

YTB'nin 2010'da kurulduğunu ve kurumun önceliklerinden birinin yurt dışında yaşayan Türklerle bağları geliştirmek ve onları korumak olduğunu anlatan Eren, YTB'nin kültürel ve sosyal aktiviteleri yayarak ortak tarih ve kültürel mirasa sahip coğrafyalardaki toplumlar arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler hakkında da bilgi veren Eren, uluslararası yabancı öğrencilere sunulan yüksek öğrenim ve burs imkanına da değindi.

Küresel anlamda 2019 itibarıyla 7 milyon uluslararası öğrenci olduğunu, Türkiye'de ise 150 binden fazla yabancı öğrenci bulunduğunu kaydeden Eren, bu rakamın son 10 yılda 7 kat arttığını söyledi.

Türkiye'deki yabancı öğrencilerden 17 binine YTB tarafından burs verildiğini ifade eden Eren, ''Türkiye, 2020 yılına kadar 200 bin yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedefliyor... Türkiye'nin yüksek öğrenimin küresel merkezi olmasını hedefliyoruz.'' dedi.

Uganda'da bir köyde yaşayan Cemil isimli bir öğrencinin eğitimine ailesinin finansal durumu nedeniyle devam edemediğini ancak Cemil'in Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliğinin duvarında gördüğü ''Türkiye Bursları'' ilanıyla ekonomi alanında eğitim aldığı ve köyü için bir umut olduğu örneğini anlatan Eren, bu burslarla aynı zamanda dezavantajlı ülkelerin geleceği için kalifiye kişiler yetiştiğine dikkati çekti.



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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 00:59
  1. 'Türkiye Bursları"
  2. YTB
  3. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren

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