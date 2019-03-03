ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karşımızdaki ittifakın tek derdinin Türkiye'deki istikrarının bozulması, Türkiye'nin etrafındaki meselelere kör kalması, büyüme çizgisinin zayıflaması olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'nin yönetilmesiyle ilgili herhangi bir projeleri yok" dedi.

Çelik, Huzurevleri Mahallesi Şehit Piyade Er Halil İbrahim Şık Kapalı Semt Pazarı'nda düzenlenen Çukurova Cumhur İttifakı Mitingi'nde yaptığı konuşmada, Çukurova'nın hak ettiği şekilde yönetilmesi, alt ve üstyapısının çok ileri şekilde donatılması, ilçede kardeşliğin, birliğin, beraberliğin tesis edilmesi için Yusuf Baş'ı başkan yapacaklarını söyledi.

Çok güzel bir Çukurova için projeler ortaya koyacaklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz dönemde hizmet alamayan, sürekli geri giden bir Çukurova ilçesi hepimizin içini acıttı. En önemlisi sürekli kurşunlanan, sorunlarla anılan bir belediye olması Adana'mıza yakışmadı. Bundan sonra kurşunların konuştuğu değil, Yusuf başkanla birlikte çiçeklerin konuştuğu bir belediye vaat ediyoruz. Çukurova'da sizin dışınızdan, içe kapanmış, sizden izole olmuş size uzak bir belediye yönetimi değil, hep beraber sadece bir başkanın ekibinin değil hepinizin beraber yönettiği bir belediye vaat ediyoruz."

Çelik, ilçenin iyi hizmet alması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Karşılarındaki ittifakı eleştiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü

"Karşımızdaki ittifakın tek derdinin Türkiye'deki istikrarının bozulması, Türkiye'nin etrafındaki meselelere kör kalması, büyüme çizgisinin zayıflaması olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'nin yönetilmesiyle ilgili herhangi bir projeleri yok, Türkiye'nin ileriye götürülmesiyle, demokrasisinin, ekonomisinin büyütülmesiyle ilgili herhangi bir projeleri yok. Tek yapmak istedikleri Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin gücünün, demokrasisinin zayıflaması. Bundan sonrasında Türkiye'yi tökezletmek isteyenlere koz verilmesidir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkezi hükümette olduğu gibi yerel yönetimlerde de 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin hayata geçmesini istediklerini aktardı.

- "Orası bizim manevi sınırımızdır"

Büyük bir devlet tecrübesinin mirasçıları olduklarını vurgulayan Çelik, "Biz, dünyanın her tarafında iz bırakmış bir tarihin varisleriyiz, Bizim fiziki sınırlarımız biricik gözbebeğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarıdır. Bir de manevi sınırlarımız var, fiziki sınırlarımızdan çok daha büyüktür. Dünyanın neresinde şehitliğimiz varsa orası bizim manevi sınırımızdır. Oralardaki mazlum coğrafyalara el uzatmaktan da sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı'nda zor günlerde manevi coğrafyanın çeşitli yerlerinden yardım geldiğine, bunlardan birinin de Arakanlı Müslümanlar olduğuna işaret eden Çelik, Türk milletinin kendisine vefa göstereni aradan 100 yıl geçse bile yalnız bırakmayacağını kaydetti.

- "Cevap vermeye devam edeceğiz"

Etrafta olan gelişmelere iyi bakılmasını isteyen Çelik, şunları belirtti:

"Aynı zamanda ülkemizin güneyinde terör devletçiği kurmak isteyenlere Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile cevap vermeye devam edeceğiz. Adana'dan bir kere daha o bölgede terör devletçiği kurmak isteyenlere karşı mücadele eden kahraman Mehmetçiğe selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz."

Çelik, her seçimin bir heyecan kaynağı olduğunu belirterek, bazılarının seçimden korktuğunu, kendilerinin ise seçimi coşkuyla, özlemle beklediğini söyledi.

Miting alanına gelen, pazar yerine ismi verilen şehit Halil İbrahim Şık'ın babası Bekir Şık'a başsağlığı dileyen Çelik, şehitler için alandakilerden dua etmelerini istedi.

Daha sonra Çelik, geçirdiği kalp krizi dolayısıyla özel bir hastanede tedavi gören AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Küpeli'yi ziyaret etti.