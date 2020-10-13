  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı
Korona Virüs

Türkiye'nin yeni Wuhan'ı belli oldu! Ankara'yı ikiye katladı

Koronavirüs pandemisinde Ankara'da yaşanan dalgalanma yatışırken, İstanbul'da vaka sayıları artışa geçti. İstanbul'daki vaka sayısı başkenti ikiye katladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:40:00 - 2020-10-13 11:55:37

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan toplantılarda, pandemide sonbahar-kış tablosu değerlendirildi.Eylülün ilk 10 gününde Ankara’da yaşanan büyük dalgalanma durağana geçti. Ekimin ilk haftalarında İstanbul için öngörülen artış ise gerçekleşme aşamasında. Geçen ay Ankara’daki artış İstanbul’un iki katıyken, son 10 gün içerisinde tam tersine döndü. İstanbul’daki vaka sayısı Ankara’nın iki katına çıktı. İstanbul’un Marmara bölgesindeki illeri tetikleme olasılığına karşı önlemlerin arttırılacağı belirtiliyor.

İstanbul’da çalışıp çevre illerde yaşayan ya da tam tersi durumda olanlar nedeniyle geçirgenliğin yüksek olduğu, bu nedenle İstanbul’daki artışın, diğer illerde artışa neden olacağı kaydediliyor. İstanbul ve Marmara bölgesindeki pandemi yoğunluğunun aralık ayına kadar devam edeceği, bu nedenle de önlemlerde taviz verilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Üniversiteler ikinci yarı devam edebilir

Yapılan değerlendirmelerde, özellikle küçük yerleşim yerlerinde ilköğretimde eğitim konusunda sorun olmayacağı, dışardan giriş-çıkışlar olmadığı için köy, belde ve ilçelerdeki eğitimin pandeminin artışı sorunu yaratmayacağı belirtildi. Büyük yerleşim yerlerinde ise sınıf azaltılarak, kontroller arttırılarak eğitime devam edilebileceği hesabı yapılıyor. Bazı uzmanlar, aralık ayından sonra üniversitelerin ikinci yarı yıl eğitimine okullarda devam edebileceği görüşünü dile getiriyor.

Yaz aylarında sona erebilir

Yetkililer, bütün bunlar dikkate alındığında pandeminin yerinde kontrol edildiği döneme girildiği, büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece bahar aylarına doğru, hem bağışıklıktaki artış hem de virüsün etkisinin azalmasıyla birlikte pandemide gerileme yaşanacağı görüşünde. Olağanüstü gelişme olmazsa, yaz aylarında pandeminin sona ereceğini savunanlar bulunuyor.

Diğer iller stabil

Toplantılarda, İstanbul ve çevresi hariç tutulduğunda, Türkiye genelinde vaka sayısında düşüş ve durağanlık yaşandığı, ciddi bir hata yapılmaması durumunda kış aylarının bu düzeyde geçebileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

[email protected]

türkiyenin wuhan'ı esenyurt.
  • Yanıtla
Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi
Dünya

Biden Kılıçdaroğlu gibi gaf yapınca Trump affetmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığı..
Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması
Dünya

Bill Gates'ten yeni koronavirüs açıklaması

Milyarder Bill Gates, hayatın ancak ikinci nesil koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinden ve virüsün küresel olarak ortadan kaldırılmas..
Rum faşistlerle ilgili açıklama
Gündem

Rum faşistlerle ilgili açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında bir grup faşist Rum'un Maraş'ı protesto ederek çık..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay