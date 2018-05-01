Türkiye'nin yeni stadyumu

Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi olarak, UEFA Avrupa şampiyonalarını daha fazla insana ulaştırmak için UEFA’ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için Türkiye’nin vizyonunu ve planları özetleniyor.

Broşürde, İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nın yenilenerek üstünün kapatılacağı, 72 bin olan kapasitesinin de 92.208'e yükseltileceği belirtiliyor.

İŞTE ATATÜRK OLİMPİYAT STADI HAKKINDAKİ BİLGİLER:

-Stat en baştan inşa edilecek ve şu andaki mevcut 72 bin seyirci kapasitesi 92.208'e yükselecek.

-Olimpiyat Stadı şu anki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından alıyor. Bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisi minimize edilecek, oyuna etkisi azaltılacak.

-'Milli takımların ve Türk futbolunun yeni evi' olarak adlandırılan, 2023 yılında tamamlanarak açılışının yapılması beklenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 120 milyon dolara mal olması bekleniyor.

-Yeniden inşa edilecek bu stat yalnızca milli maçların var Türk futbolunun yeni evi olmakla kalmayacak, aynı zamanda yılın her günü konser, toplantı konferans gibi etkinliklerle 'yaşayan' bir tesis olma hüviyetini kazanacaktır.

-Modern Türkiye'yi yansıtacak Atatürk Olimpiyat Stadyumu, sahaya daha da yaklaşacak tribünleri, etkileyici akustiği ve futbolcu tüneli ile karma bölümünü görebilen ağırlama alanları sayesinde eşsiz bir seyirci deneyimi sunacak.