Türkiye’nin yeni Canberra Büyükelçisi, soydaşlarla buluştu

MELBOURNE (AA) - Türkiye'nin yeni Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Melbourne’da Türklere ait kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Masası Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliğine atanan Karakoç, Melbourne’da temaslarda bulundu.

Victoria eyalet hükümetinin Türk kökenli Yerel Yönetimler ve Küçük İşletmeler Bakanı Adem Kubilay Somyürek, milletvekilleri Hamdi Eren ve Nazlı Süleyman’ı ziyaret eden Büyükelçi Karakoç, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Mount Hira Koleji’nde incelemelerde bulunarak okul yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Etnik toplumlara yönelik farklı dillerde yayın yapan 3ZZZ radyosunun Türkçe yayınına katılan ve vatandaşlara hitap eden Karakoç, ardından Broadmeadows Camii, Osmanlı Köyü Yaşlılar Evi, Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarına ait İlim Koleji ve Meadow Heights Camisi'ni ziyaret etti ve Avustralya MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi.

- Türkler Avustralya’da çok önemli sorumluluklar ve görevler üslendi

Melbourne’daki temaslarını AA muhabirine değerlendiren Karakoç, ‘‘Avustralya’ya ilk geldiğim günden itibaren Türk toplumunun başarı hikayelerini duymaya başladım, bunları şimdi yerinde görme şansına eriştim. Açıkçası Türk toplumunun Avustralya’da hakikaten çok önemli sorumluluklar ve görevler üslendiğini görüyorum ve bundan da büyük bir gurur duyuyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Katıldığı radyo yayınında ve ziyaretlerinde, Türk toplumunu siyaset alanında daha etkin rol almaya çağıran Büyükelçi Karakoç, bu anlamda Melbourne’daki Türk toplumunun eyalette biri bakan 3 milletvekili ile temsil edilmelerinin önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Siyaset alanındaki benzer başarıları Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde de görmeyi arzuladıklarını dile getiren Büyükelçi, ‘‘Victoria Parlamentosu’ndaki vekillerimizin varlığı da beni ayrıca memnun etti. Çünkü biz iş adamımız, iş insanımız, siyasetçimiz ve toplumun diğer kesimleri ne kadar birlikte ve güçlü olursak o kadar Avustralya’da gücümüz ortaya koyabiliriz. Melbourne bunun güzel bir örneği.’’ dedi.

Avustralya’da 50. yıllarını geride bırakan Türklerin birçok alanda kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirdiğini söyleyen Karakoç, ‘‘Türk toplumunun Avustralya’nın sunduğu şartlar altında ve Avustralya toplumunun kabul edeceği şekilde yükselmesi ve kendini kabul ettirmesi çok önemli bir özellik. Açıkçası bu noktada Avustralya devletine de bir teşekkürü borç biliyorum. Çünkü insanlarımızın önüne bu şansı vermişler ve halkımızda bu önüne sunulan bu fırsatı iyi değerlendirmiş, daha da ileri götürmek tabii bizim görevimiz.’’ diye konuştu.





