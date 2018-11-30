Türkiye'nin yeni "beşizleri" dünyaya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Sibel ve Kerem Ödemiş çifti, beşiz bebek sahibi oldu.

Yaklaşık 3 yıl önce evlenen 27 yaşındaki Sibel ve 45 yaşındaki Kerem Ödemiş, doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca tedavi olmaya karar verdi.

Tedavinin ardından beşiz bebeklerinin olacağını öğrenen çift, gebeliğin 25. haftasında İstanbul'da hizmet veren Emsey Hospital'a başvurdu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Pınar Gökova tarafından takibi yapılan Sibel Ödemiş, gebeliğinin 29. haftasında iki erkek ve üç kız bebek dünyaya getirdi.

Prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerine Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül ismini veren Ödemiş çifti, çocuklarını kucaklarına alacakları günü bekliyor.

- "Bebekler 1-1,5 ay sonra taburcu edilecek"

Beşizlerin sağlık durumuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Kul, Ödemiş çiftinin hastaneye başvurmasının ardından takiplerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Sibel Ödemiş'in, gebeliğinin 29. haftasını tamamlamasıyla sezaryene alınarak, bebeklerini dünyaya getirdiğini aktaran Kul, beşizlerin sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Genel sağlık durumları iyi. İlk başta solunum sıkıntıları oldu, halen devam ediyor ama bu sorun azaldı. Üçünün solunum destek ihtiyacı biraz daha fazlaydı. Şimdi bebekler üçüncü günündeler. Genel durumları daha iyiye doğru gidiyor. Doğum kiloları yaklaşık bin 100 ila bin 300 gram arasındaydı. Yaklaşık 1-1,5 ay sonra inşallah sağlıklı bir şekilde bebekleri aileye vermeye çalışacağız."

- "Bebeklerin sağlık durumu iyi"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Pınar Gökova da Sibel Ödemiş'in gebelik takibini yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Anne bebekleri çok iyi taşıdı. Kuvvetli ve güçlü bir kadın. Planlı, programlı şekilde gebeliğimizi 29. haftasında sonlandırdık. Bebeklerimiz iyi, en büyüğü bin 300, en küçüğü bin 100 gram civarında. Allah'a şükür sağlıklılar. Bundan sonra da inşallah daha iyi olacak."

Gökova, çoğul gebeliklerde birtakım risklerle karşılaşılabildiğini aktararak, "Çoğu gebelik zaten bu haftalara gelemiyor. Erken doğum en önemli risk. Erken doğan bebeklerin doğduktan sonra solunum sıkıntıları, santral sinir sisteminin gelişmemesine bağlı sıkıntılar olabiliyor. En önemli risk erken doğum. Tabii bebeklerin iyilik halini beş tane oldukları için görmek zor oluyor. Büyük bir şans. Bakım ve hastanın durumu bugünlere getirdi." diye konuştu.

- "Sayın Cumhurbaşkanımız '3 çocuk' diyordu, bizim 5 oldu"

Sibel Ödemiş, beşiz bebek sahibi olmasının güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Rabbim isteyen herkese versin. Çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Gebelik sürecinde bazı sorunlar yaşadığını dile getiren Ödemiş, "Taşıma konusunda son ayımda zorluk oldu. 17 gündür yatıyordum hastanede. Hamileliğimde ise bebekleri aldırmam gerektiğini söylediler. İstanbul'da büyük üniversite hastaneleri beni kabul etmedi. Ben bebekleri aldırmadım. O yönden çok sıkıntı oldu. İyi ki de aldırmadım. Hastaneye çok teşekkür ediyorum. Çocuklarım şu an güvende. İçim de rahat." diye konuştu.

Ödemiş, bundan sonraki süreçte bebeklere bakmak için zorluk yaşayacaklarını ve ilgililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Baba Kerem Ödemiş de çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız '3 çocuk' diyordu, bizim 5 oldu. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.