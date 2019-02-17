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Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Bozgöz güven mektubunu sundu

17 Şubat 2019 Pazar 18:13
Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Bozgöz güven mektubunu sundu

BEYRUT (AA) - Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye güven mektubunu sundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın başkentindeki makamında aralarında Bozgöz'ün de bulunduğu ülkesine yeni atanan büyükelçileri kabul etti.

Büyükelçileri tek tek kabul ederek güven mektuplarını alan Hadi, Yemen ile temsil ettikleri ülkeler arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek adına görevleri boyunca kendilerine her türlü kolaylığı sağlayacaklarını vurguladı.

Ülkesindeki kriz ve buna ilişkin son gelişmeler hakkında büyükelçilere kısa bir bilgi veren Hadi, Yemen ile dost ve kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler ile ortak iş birliğinin güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Bozgöz, 2007 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Türkoloji projesi kapsamında Yemen’in başkenti Sana’daki "Sana Devlet Üniversitesi Diller Fakültesi"nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurmuş, daha sonra 2012'de TİKA’nın ülke koordinatörü olarak diplomatik görevine başlamıştı.

Yemen’in hemen hemen her bölgesinde teknik kalkınma, kültür, eğitim, sağlık ve kapasite artırımı projeleri gerçekleştiren Bozgöz, Yemen'in kültür, toplum, devlet anlayışı, kurumsal, sosyal ve dini yapısını Arap Baharı öncesi ve sonrasında yakından tanıma fırsatı bulmuştu.

Bozgöz, Aralık 2018'de görev süresi tamamlanan Levent Eler'in yerine Türkiye'nin Yemen büyükelçisi olarak atanmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:13
  1. Büyükelçi Faruk Bozgöz
  2. güven mektubu
  3. Yemen

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