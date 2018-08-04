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Türkiye'nin yaptırım listesinde yer alan ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yaptırımına Türkiye'den misilleme geldi. Türkiye'de ABD'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarına yaptırım getirdi. Yaptırım listesinde bulunan ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke kimdir?

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:54
Türkiye'nin yaptırım listesinde yer alan ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke kimdir?

ABD'nin, Türkiye'nin Papaz Brunson'u bırakmamasını gerekçe göstererek Türkiye'nin Adalet ve İçişleri Bakanları'na uyguladığı yaptırıma karşılık, Türkiye'de ABD'nin İçişleri ve Adalet Bakanları'nın ülkedeki mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

ABD DONANMASIYLA IRAK SAVAŞINA KATILDI

Türkiye'nin yaptırım uygulama kararı aldığı İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Montanalı ve 55 yaşında.

ABD Donanmasına katılan Zinke, 1985'te Memur Aday Okulundan mezun olduktan sonra SEAL eğitimine başladı.

İlk olarak Coronado, CA'da SEAL Team ONE'a atandı, daha sonra SEAL Team SIX için seçildi ve burada Ulusal Komuta Yetkilisi görevlerini desteklemek üzere Takım Lideri, Kara Kuvvetleri Komutanı, Görev Gücü Komutanı ve Mevcut Operasyon Görevlisi seçildi.

Görev için Irak'a da gitti. Ryan ayrıca Avrupa Özel Operasyon Sorumlusu olarak da görev yapmıştır ve Bosna Hersek, Hırvatistan ve Kosova'daki Özel Harekat görevlerini desteklemek üzere Ortak Görev Gücü TWO'nun SEAL Komutanı olarak görev yaptı.

23 yıl boyunca Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli oldu.

 

ÇEVRECİ KURULUŞLAR ENDİŞELİ

Ryan Zinke, 2015 yılından bu yana Temsilciler Meclisi'nde Montana'yı temsil ediyor. Enerji sektöründe birçok çalışma yapan Zinke, enerji sektöründen de bazı şirketlerin yöneticileri tarafından destekleniyor. Fakat çevreci kuruluşlar, Zinke'in İçişleri Bakanı olmasından ''doğal varlıkları şirketlere satacağı'' gerekçesiyle endişeleniyorlar.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:54
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