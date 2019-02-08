Türkiye'nin ülkelerle yaptığı anlaşmalar Resmi Gazete'de Türkiye'nin dış ülkelerle yaptığı bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlere ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlere ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda anlaşmaların imza tarihi ve yerleriyle yürürlüğe girdiği tarihler paylaşıldı. Kararda ilan edilen anlaşmalar ve yürürlülük tarihleri şu şekilde: 1 Mayıs 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2017-2020 Yılları İçin Kültürel Değişim Programı" anlaşması 2 Ocak 2019'da, 19 Haziran 2018'de imzalanan "Türkiye İçin Çevre ve İklim Eylemi Çok-Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No'lu Değişiklik" ile "Notalar" anlaşması 12 Aralık 2018'de, 10 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehir Planlamacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması" 26 Kasım 2018'de, 7 Mart 2013'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" 21 Eylül 2018'de, 17 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 2017-2020 Yıllarına İlişkin Uygulama Programı" anlaşması 19 Ağustos 2018'de, 14 Kasım 2015'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" anlaşması 7 Ağustos 2018'de, 8 Ekim 2010'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2010-2013 Yıllarına İlişkin Kültürel Değişim Programı" anlaşması 25 Temmuz 2018'de yürürlüğe girdi.

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