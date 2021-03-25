Türkiye’nin yanı başında olay gelişme! Cepheyi terk ettiler

Suriye'de rejimin, askerlerine maaş ödeyemeyecek duruma geldiği, bunun üzerine bazı askerlerin para karşılığı Hafter güçlerine katılmak için firar ederek Libya'ya gitmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de iç savaşla birlikte giderek büyüyen ekonomik sıkıntılar sonucunda rejim, askerlerine maaş ödeme konusunda büyük sorunlar yaşıyor.

Hafter saflarına kaçıyorlar

Rejimin maaş ödemelerinde aksaklık yaşanmasından dolayı Hama, Halep ve Humus bölgelerindeki birçok rejim asker ve milisinin para karşılığında Haftergüçlerine katılmak için Libya'ya gitme arayışında oldukları ileri sürüldü.

Bunun yanı sıra her geçen gün artan enflasyon ve işsizliğe karşı "paralı askerlik" uygulamasının ciddi bir kazanç kapısı haline gelmeye başladığı belirtildi. Hımeymim Üssü'nün merkez olarak kullanıldığı bu süreçte Libya'nın yanı sıra Venezuela'da görev yapmak üzere paralı asker devşirilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Para karşılığında yapıyorlar

Para karşılığı Libya'ya gidebilmek amacıyla rejim saflarında görevli bazı asker ve milislerin ordudan firar ettiği belirtildi.

Suriye'de yurt dışına paralı savaşçı olarak gidebilmek için zorunlu askerlik hizmetini tamamlamış olma ön şartı arandığı öğrenildi. Ön şartı karşılayamayan bazı kişilerin ise askerlik hizmeti zorunluluğu olmayanların kimliklerini satın alarak bu problemi aşmaya çalıştıkları kaydedildi.