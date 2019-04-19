Türkiye'nin yakaladığı BAE'li casuslar tutuklandı Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı gizli serviste görev alan 2 istihbaratçı casus, İstanbul'da tutuklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri gizli servisinde görev alan 2 istihbaratçı casusluk iddiasıyla yakalandı. 2 istihbaratçı akşam saatlerinde tutuklandı. Uluslararası haber ajansı Reuters'ten gelen bilgiye göre gözaltına alınan istihbaratçılardan birinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor. İstihbarat elemanlarının Pazartesi günü İstanbul’da yakalandıkları bildirildi. Reuters, üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, yakalananlardan birinin Ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile bağlantılı olarak Türkiye'ye gelip gelmediğinin incelendiğini ifade etti. Şüphelinin Kaşıkçı öldürüldükten birkaç gün sonra Türkiye'ye geldiği ifade edildi.

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