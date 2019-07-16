0553 313 94 23

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde "15 Temmuz" etkinliği

Programa, Rusya, KKTC ve Tacikistan büyükelçilerinin yanı sıra, Almanya, Azerbaycan, Macaristan, Oman Elçi Müsteşarları ile Kuzey Makedonya, Irak, Bosna Hersek ve Afganistan askeri ataşeleri katıldı- Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç:- "15 Temmuz darbe girişimi diğer darbelerden çok daha farklı. O darbelerin hiç birinde Türk askeri silahını Türk halkına çevirerek 250 kişiyi öldürmedi. Savaş uçakları kendi meclisini ve diğer kurumları bombalamadı. Bunun sorumlusu ise Washington'dan sadece 2 saatlik mesafede yaşayan Fetullah Gülen'dir"

16 Temmuz 2019 Salı 00:50
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde "15 Temmuz" etkinliği

WASHINGTON (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde yabancı ülke temsilcilerinin de yer aldığı tören düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin de yer aldığı etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 15 Temmuz gecesi yaşananların derlendiği sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa, Rusya, KKTC ve Tacikistan büyükelçilerinin yanı sıra, Almanya, Azerbaycan, Macaristan, Oman Elçi Müsteşarları ile Kuzey Makedonya, Irak, Bosna Hersek ve Afganistan askeri ataşeleri katıldı. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye masası yöneticileri ile bazı üst düzey Amerikalı diplomatlar katıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi destansı bir demokrasi zaferini tüm dünyaya gösterdiğini aktararak FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunun o gece net bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin daha önce de darbelere şahit olduğuna ve zorlu zamanlar geçirdiğine dikkati çeken Kılıç, "15 Temmuz darbe girişimi ise diğer darbelerden çok daha farklı. O darbelerin hiç birinde Türk askeri silahını Türk halkına çevirerek 250 kişiyi öldürmedi. Savaş uçakları kendi meclisini ve diğer kurumları bombalamadı. Bunun sorumlusu ise Washington'dan sadece 2 saatlik mesafede yaşayan Fetullah Gülen'dir." dedi.

ABD yetkililerinden Gülen'in bir an önce iade edilmesini beklediklerini dile getiren Kılıç, Amerikan halkına da 11 Eylül terör saldırıları hatırlatarak Türk halkının yanında olmalarını istedi.

Kılıç, 15 Temmuz darbesinde halka ateş açılması emrini veren Gülen ve FETÖ militanlarının ABD medyasında "ılımlı Müslüman" olarak tanımlanmasına da sert tepki göstererek şunları söyledi:

"ABD yönetimi ve halkından isteğimiz, Fetullah Gülen'i sadece Türkiye'deki demokrasiye tehdit olarak düşünmemeleridir. Gülen ve bu örgüt, aynı zamanda ABD'deki demokratik sisteme de tehdit oluşturmaktadır. Ülke genelinde yönettiği 179 okul üzerinden para aklama, yolsuzluk, vergi ve vize suistimali gibi bir çok alanda hukuksuzluklar yapıyorlar."



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 00:50
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. Büyükelçi Serdar Kılıç
  3. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    2. 3 yıl önce demokrasi nöbetinde tanışıp..
    3. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    4. Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    5. Afyonkarahisar, 15 Temmuz’da tek yürek..
    6. Niğde’de Milli Birlik yürüyüşü yapıldı
    7. Sivil toplum kuruluşları 15 Temmuz’un..
    8. Bingöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    9. "İran Dışişleri Bakanı Zarif'e seyahat..
    10. Türkiye'nin Washington..
    11. Çavuşoğlu, AP Başkanı Sassoli ile..
    12. 15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce..
    13. 106 yaşında demokrasi nöbetine katıldı
    14. Sarıgöl’de demokrasi yürüyüşü
    15. Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    16. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    17. Mut’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    18. Lüksemburg'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    19. Manisa BBSK’da hedef 1. Lig
    20. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    21. Gazilerden, 15 Temmuz'da..
    22. Ünyeli vatandaşlar meydanlara indi
    23. Hain kalkışmanın 3. yıl dönümünde..
    24. Tunceli’de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    25. 64 yaşındaki adam metil alkol..
    26. Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    27. Kur’an Kursu öğrencilerinden şehit..
    28. Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz coşkusu
    29. Manisa Büyükşehir Belediyespor’a..
    30. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    Şenocak'tan yobaz paçavralara 'Eygi' tepkisi: Köpek dahi et verene teşekkür eder, sizin bu kininiz ne?
    Şenocak'tan yobaz paçavralara 'Eygi' tepkisi: Köpek dahi et verene teşekkür eder, sizin bu kininiz ne?

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Bir şeyler bulunduğu...
    Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Bir şeyler bulunduğu...
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar