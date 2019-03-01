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Türkiye’nin Ve Eskişehir’in biyolojik çeşitliği çalıştayı

Tepebaşı Belediyesi’nin paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar “Çevre Çocuk Meclisi” devam ediyor.

01 Mart 2019 Cuma 15:57
Türkiye’nin Ve Eskişehir’in biyolojik çeşitliği çalıştayı

Tepebaşı Belediyesi’nin paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar “Çevre Çocuk Meclisi” devam ediyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 10. Dönem 2. Çalıştayı, 71 meclis öğrencisi ve 21 koordinatör öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.


Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaşı olduğu, Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Eskişehir “Çevre Çocuk Meclisi” 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 10. Dönem 2. Çalıştayı, ilkokullar ve ortaokullardan 71 meclis öğrencisi, 21 koordinatör öğretmenin katılımıyla yapıldı. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen çalıştay, Bahçeşehir Koleji öğrencisi Meclis Başkanı Fazıla Uğur’un açılış konuşmasıyla başladı. Çalıştayı Meclis Başkanı Uğur’un yanı sıra Ahmet Sezer Ortaokulu’ndan Başkan Yardımcısı İremgül Kara ile Etkin Koleji’nden Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan Yurdakul birlikte yönetti. “Biyolojik Çeşitlilik” ana çalışma konusu çerçevesinde Özel Atayurt Ortaokulu’ndan Kerem Ertan “Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği”, Özel Doğa Koleji’nden Elanur Döngel ve Elif Betül Topçu, “Eskişehir’in Endemik Bitkileri”, Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulu’ndan Emir Opan, Elvin Öcal, Ata Atabek ve Ecrin Tunalı, “Eskişehir’in Endemik Çiçekleri”, Özel Atayurt Ortaokulu’ndan Nil Kesikbaş “Eskişehir Balık Damı Sulak Alanı”, Özel Bahçeşehir Ortaokulu’ndan Neslihan Ersoy ve Tunç Eroğlu “Eskişehir’in Endemik Hayvanları” konulu sunumlar yaptı.


Çalıştayda Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem 21 Mart Orman Haftası kapsamında yapılacak fidan dikim etkinliği konusunda bilgi verdi. Erdem, Eko-Okullar’ın yıllık ortak faaliyet programında yer alan sosyal sorumluluk projesi olan LÖSEV Eskişehir temsilciliği ile yürütecekleri, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine destek olmak için Ahmet Sezer Ortaokulu ve Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulunda gerçekleştirilen LÖSEV eğitim ve tanıtımı ile gıda ve hijyen ürünleri yardım kampanyası hakkında görsel sunum gerçekleştirdi. LÖSEV Eskişehir Temsilciliği Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatmanur Ağdacı da tanıtım ve eğitim sunumunu yaptı. Fatmanur Ağdacı, LÖSEV’in adını kullanarak sokakta, işyerlerinde ve evlerde dergi ve ürün satmak isteyen, yardım toplayan kişilere inanılmaması gerektiğini, LÖSEV’in izinli stantları dışında sokakta yardım toplama, iş yeri ve evlerde satış gibi bir uygulamasının olmadığı konusunda uyarılarda bulundu.


Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi Başkanı Fazıla Uğur, meclis salonunu kendilerine açarak destek veren Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç ve çalışanları ile Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem’e, okulların koordinatör öğretmenlerine ve meclis üyesi arkadaşlarına teşekkür etmesi ile çalıştay sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:57
  1. doğa

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