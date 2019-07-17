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"Türkiye’nin Uygulamaları" ile Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalıyor

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ:-"Veri bizim en kıymetli varlığımız ve buna özenle sahip çıkmalıyız. Bu noktada en yüksek teknolojiyi barındıran veri merkezlerini inşa ediyoruz ve bu faaliyetlerimiz neticesinde elde ettiğimiz gelirlerin vergisini vererek Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz"- "Tüm uygulamalarımız Turkcell’in mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Yine test uzmanlarımız bunları uzun testlerden geçirerek mükemmelleştiriyor"- "Çalışmalarımızla sadece Türkiye’ye değil dünyaya hizmet veriyoruz. Bugün fiziksel yatırımımız olmayan ülkelerde müşterilerimiz var. Dijital servislerimizi 38 ülkeye ihraç ediyoruz"- "Şu ana kadar toplam uygulama indirme sayımız 200 milyona yaklaştı. İletişim ve yaşam platformumuz BiP şu anda Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
"Türkiye’nin Uygulamaları" ile Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalıyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Veri bizim en kıymetli varlığımız ve buna özenle sahip çıkmalıyız. Bu noktada en yüksek teknolojiyi barındıran veri merkezlerini inşa ediyoruz ve bu faaliyetlerimiz neticesinde elde ettiğimiz gelirlerin vergisini vererek Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz." dedi.

Tansuğ, Fairmont Quasar Otel'de gerçekleştirilen "Türkiye’nin Uygulamaları" başlıklı basın toplantısı ile tamamı Türk mühendis ve yazılımcıları tarafından geliştirilen arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV ve müzik platformları gibi yerli uygulamalarla ilgili güncel bilgileri ve Turkcell’in dijital servisleriyle ilgili vizyonunu ve son gelişmeleri aktardı.

Turkcell'in dijital servisler stratejisini özetleyen Tansuğ, geliştirdikleri servislerle küresel rakiplere dahi yol gösterdiklerini söyledi. Tansuğ, uzun zamandır Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması gerektiğini savunduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Veri bizim en kıymetli varlığımız ve buna özenle sahip çıkmalıyız. Bu noktada en yüksek teknolojiyi barındıran veri merkezlerini inşa ediyoruz ve bu faaliyetlerimiz neticesinde elde ettiğimiz gelirlerin vergisini vererek Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz. ‘Türkiye'nin Uygulamaları’ çatısı altında topladığımız dijital servislerimizi yine Türkiye'nin insan gücü ve entelektüel-fikri sermayesiyle geliştirerek istihdama da katkı sunuyoruz. Tüm uygulamalarımız Turkcell’in mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Yine test uzmanlarımız bunları uzun testlerden geçirerek mükemmelleştiriyor. Çalışmalarımızla sadece Türkiye’ye değil dünyaya hizmet veriyoruz. Bugün fiziksel yatırımımız olmayan ülkelerde müşterilerimiz var. Dijital servislerimizi 38 ülkeye ihraç ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz finansal değeri yüksek bu ihracat hamlesiyle Türkiye’den de dünya markaları çıkarmayı hedefliyoruz."

- "Antarktika’da bile BiP' kullanan var"

Bu ürünlerin vergilendirilmesi ve ülke ekonomisine doğrudan katkısıyla birlikte istihdamı artırdıklarının altını çizen Tansuğ, şu ana toplam uygulama indirme rakamlarının 200 milyona ulaştığını belirtti. BİP'in en çok indirilen yerli uygulama olduğuna vurgu yapan Tansuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BİP, 38 milyondan fazla indirildi ve 192 ülkede kullanıcısı var. Günlük 450 milyon mesaj gönderimi gerçekleşiyor, Antarktika’da bile BiP kullanıcımız var. Bireysel bulut platformumuz lifebox’ta toplam depolanan dosya sayısı 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak büyüklüğe erişti. Müzik platformumuz fizy’de yıllık şarkı dinleme sayısı 3 milyar, Dergilik’te bugüne kadar indirilen yayın sayısı 211 milyon, TV+’ta günlük mobil TV izleme süresi de 85 dakikaya ulaştı. En fazla 4K kanal bugün TV+’ta. Arama motorumuz Yaani’nin indirilme sayısı 9 milyona ulaştı. Tüm dijital servislerimizle milyonlarca kullanıcının hayatına dokunuyoruz. Kullanıcılarımızın gününün 24 saatini yani 1440 dakikasını dolduracak servislerle varız. Tüm dijital servislerimize turkiyeninuygulamalari.com adresindeki sitemizden erişilebiliyor."

- Dijital servisler gelişmeye devam ediyor

Dijital servislerde yakın zamanda gerçekleşecek yeniliklere de değinen Tansuğ, "Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla Dergilik uygulaması geliştirilmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Dergilik uygulaması içinde sesli kitap ve e-kitap özelliklerinin yer almasını planlıyoruz. Müzik platformu fizy, dünyada gittikçe daha çok ilgi gören yaygınlaşmaya başlayan podcast’lere yer verecek. Yaani’nin bir sonraki yeniliği ise YaaniMail, ardından da YaaniAsistan gelecek. TV+ ise yıl sonuna kadar kullanıcılarına farklı dil ve operatör seçenekleri sağlayacak." diye konuştu

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
  1. Turkcell
  2. Türkiye'nin Uygulamaları

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