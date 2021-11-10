Türkiye’nin uyarıları sonuç verdi: Danimarka FETÖ okullarına karşı harekete geçti!
Türkiye’nin uyarılarına rağmen kulaklarını tıkayan Danimarka’da FETÖ okullarına karşı endişeler başladı. Bir soru üzerine konuşan Danimarka Eğitim BakanıPernille Rosenkrantz'a FETÖ okullarını sordu. Bakan, söz konusu okullardan endişe duyduğunu belirterek okulları araştırdıklarını ifade etti.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminden sonra beş yıl geçti. Geçen 1942 günde Türkiye hain yapının iç yüzünü anlatmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ülkeye özel dosyalar gönderip, "Koynunuzda beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokar" dedi. Ancak Avrupa ülkeleri gerçeği görmezden geldi.
Eğitim Bakanı konuştu: Endişeliyiz!
Danimarka’nın FETÖ konusunda aklı yeni başına gelmeye başladı. Ülkenin Berlingske gazetesi, FETÖ'nün ülkede kontrolünde bulundurduğu altı okulu haberleştirdi. Gazete, Danimarka Eğitim Bakanı Pernille Rosenkrantz'a FETÖ okullarını sordu. Bakan, söz konusu okullardan endişe duyduğunu belirterek okulları araştırdıklarını ifade etti.