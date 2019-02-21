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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Aralık 2018'de 234,2 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 589,4 milyar dolar oldu

21 Şubat 2019 Perşembe 10:29
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2018 yıl sonunda 234,2 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 589,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, 2018 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,7 artışla 234,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 15,2 azalışla 589,4 milyar dolar oldu.

Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan ve 2017 yılı sonunda eksi 462,6 milyar dolar olan net UYP, geçen yıl sonunda eksi 355,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 13,6 azalışla 93 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 16,7 artışla 89,1 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 27,7 artışla 44,6 milyar dolara yükseldi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 31,2 azalışla 136,1 milyar dolara geriledi.


- Portföy yatırımları 140,2 milyar dolar


Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 19,2 azalarak 140,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 42,9 azalışla 29,7 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 40,2 azalışla 18,5 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 8,7 artışla 48,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,4 azalarak 313,1 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 12,8 azalarak 31,8 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 7 artarak 14 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 14,3 azalışla 81,3 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,9 artışla 106,7 milyar dolara yükseldi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:29
  1. TCMB
  2. uluslararası yatırım pozisyonu
  3. UYP

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