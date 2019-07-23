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Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden "tahliye" iddialarına yalanlama

23 Temmuz 2019 Salı 03:39
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden "tahliye" iddialarına yalanlama

TRABLUS (AA) - Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, elçilik binasının tahliye edildiği iddialarını yalanladı.

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki bazı Arapça paylaşımlarda Büyükelçiliğin tahliye edildiği yönünde asılsız ve maksatlı haberlerin yer aldığı bildirildi.

Büyükelçiliğin Trablus’taki faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, Libya halkıyla dayanışma mesajı verildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 03:39
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