TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Bilkentli firmalar "hızlandırma desteği" ile büyüdü

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, girişimcilerin ihracat kapasitelerini artırmak ve ticari büyümelerini desteklemek üzere geliştirdikleri CYBERPARK Hızlandırma Programı kapsamında son 5 yılda 30'dan fazla girişimciye 2 milyon liralık kaynak ayrıldığını bildirdi.

İnaltekin, AA muhabirine, bilişim alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik geliştirilen "CYBERPARK Hızlandırma Programı"nı (CAP) anlattı.

Büyüme ve gelişme potansiyeli taşıyan yeni girişimlerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olabilmek için 2015 yılında CYBERPARK Hızlandırma Programı'nı kurguladıklarını belirten İnaltekin, bu kapsamda firmaların çeşitli eğitim ve mentörlüklerle yeni pazarlara hazırlanabilmeleri ve doğru temaslar kurabilmeleri için çalıştıklarını söyledi.

İnaltekin, firmaların teknik ve pazarlama konularında eksiklerini gidermeleri, analizlerini tamamlamaları, hedef pazarlarını belirleyip bunlara yönelik sunumlarla yatırımcı ve potansiyel müşterilerin karşısına çıkmalarını amaçladıklarını ifade ederek, bu yöntemin sağladığı birebir mentörlük hizmetiyle Türkiye'de ilk olduğunu dile getirdi.

CYBERPARK Hızlandırma Programı'nın Türkiye'de üretilen inovatif projelerin dünyaya tanıtılması noktasında büyük fırsatlar barındırdığına işaret eden İnaltekin, şöyle konuştu:

"CYBERPARK Hızlandırma Programı, 10 hafta boyunca yabancı uzmanların eğitmenliğinde gerçekleşiyor. Katılımcılara pazar araştırması, müşteri analizi, sunum teknikleri gibi pek çok temel konuda eksikliklerini giderme şansı sunan program çerçevesinde girişimciler, iş birliği ve yatırımcı görüşmeleri yaparken uluslararası paydaş kuruluşlar ve dış ekosistemde düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak yüzlerce insanla tanışma şansı elde ediyor. Firmalar, kendilerine atanan mentörlerle düzenli görüşmeler yaparak, proje detayları, sunum teknikleri, swot analizleri ve potansiyel müşteri portföylerine erişim gibi birçok alanda ilerleme kaydediyor."

- "30'dan fazla girişimci, ödüllü destekle hızlandı"

Programa Türkiye'de faaliyet gösteren tüm firmaların katılabileceğini vurgulayan İnaltekin, değerlendirmelerin şirketlerle yapılan ikili görüşmelerin ardından yapıldığını, özellikle ABD pazarı için uygun olan firmaların programa kabul edildiğini bildirdi.

İnaltekin, girişimcilerin ihracat kapasitelerini artırmak ve ticari büyümelerini desteklemek üzere kurgulanan CYBERPARK Hızlandırma Programı'nın son 5 yıldır her sene düzenlendiğini ve bu süre zarfında 30'dan fazla girişimciye toplamda 2 milyon liralık kaynak ayrıldığını belirtti.

CYBERPARK Hızlandırma Programı'nı bu yıl Antalya Teknopark iş birliğinde düzenlediklerine dikkati çeken İnaltekin, şunları kaydetti:

"Yoğun başvuru döneminden sonra programa seçilen 8 girişimci, ilk 2 ay boyunca Türkiye'de finans, pazarlama, müşteri analizi, pazar araştırması ve ABD'de yatırım ekosistemi gibi konularda eğitim ve birebir mentörlük hizmetleri aldı. Silikon Vadisi'nin en başarılı Türk girişimcileriyle bir araya gelen girişimciler, kültür farklılıkları ve vadide başarının sırlarını öğrenirken birçok melek yatırımcı, risk sermaye grupları, potansiyel müşteriler ve stratejik ortaklarla görüşmeler gerçekleştirdi. CYBERPARK Hızlandırma Programı'na katılan girişimciler için Türkiye'de gerçekleştirilen mentörlük ve ABD'de düzenlenen hızlandırma süreciyle ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine uygun müşteri profilleri belirlendi. Program sonunda katılımcılar, yatırımcı görüşmelerine devam ederken, aynı zamanda ABD'de ofis açmak üzere girişimlerini başlattılar."

İnaltekin, CYBERPARK Hızlandırma Programı'nın, Dünya Teknoparklar Birliği tarafından 2015'te 60 ülkenin katılımıyla Çin'de düzenlenen, "İlham Verici Çözümler Yarışması"nda ikinci olduğunu anımsatarak, böyle bir ödül almanın Türkiye'nin adını yeni proje ve programlarla dünyaya duyurma noktasında kendilerine ilham verdiğini bildirdi.