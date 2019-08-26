TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ - Bilişimden biyoteknolojiye Ar-Ge projeleri Gazi Teknopark'ta yürütülüyor

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Bünyesindeki 106 firma ve yaklaşık bin personelin bilişimden biyoteknolojiye kadar çeşitli yelpazede Ar-Ge projesini yürütttüğü Gazi Teknopark, girişimcilere fikir aşamasından ihracata kadar her evrede katkıda bulunuyor.

Gazi Üniversitesinin desteği ve ortaklığıyla kurulan ve 2008 yılında faaliyetine başlayan Gazi Teknopark, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve şirketlerle gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde öğrenci ve akademisyenlerin ekosistem hakkında bilinçlenmesine yardımcı oluyor.

Gazi Teknopark'ta, 106 firmanın yaklaşık bin personeli 200'e yakın Ar-Ge projesini yürütüyor. Akademik bilginin katma değere dönüşmesi için gerekli üniversite-sanayi iş birliğinin ortaya koyulduğu Gazi Teknopark'ta, girişimciler fikir aşamasından ihracata kadar her aşamada destekleniyor.

Teknolojik ve yenilikçi iş fikrine sahip öğrenci, mezun ve akademisyenler, Gazi Teknoparkın "BİGGAnahtar" programıyla TÜBİTAK'tan aldıkları 200 bin lira hibenin yanında, nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetine de ulaşabiliyor.

Söz konusu programla, 2017'den bu yana 42 girişimci toplam 7 milyon 100 bin lira hibe alarak şirketleşirken, Gazi Teknopark 2013'ten bu yana yürütülen programlarla bin 200'ün üzerinde girişimciye eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladı.

Şirketleşen ve Ar-Ge sürecinin ardından ticarileşme aşamasına gelen girişimcilerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişimlerini sağlamak için de programlar yürütülüyor. Şirketler, G-Tech Partner isimli programla ulusal pazarla buluşturulurken, firmaların ihracat kapasitelerini arttırmak ve uluslararası rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla "Gazi Bilişim Kümesi" altında eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri düzenleniyor.

- Kendi enerjisini üretiyor

Gazi Teknopark, “Akıllı Enerji Farkındalık Sistemi" projesiyle kurulan güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini de üretiyor. Akıllı şebekeler, güneş pilleri, güneş yatırımları konusunda modelleme ve bilişim alanında Ar-Ge çalışmaları yürüten kamu ve özel sektördeki paydaşlar, güneş enerjisi sisteminden uygulama sahası olarak faydalanabiliyor. Bu sayede, temiz enerji kullanımı ve alışkanlığı konusunda sosyal fayda yaratmak da hedefleniyor.

Bünyesindeki firmaların ürünlerini ticarileştirme yolunda geniş yelpazede hizmetler sunan Gazi Teknopark, "2023'e Doğru Türkiye Teknoparkları" araştırmasında sunulan hizmetlerden memnuniyette 2. sırada yer alıyor.

- Bilişimden biyoteknolojiye Ar-Ge çalışmaları yapılıyor

Gazi Teknopark bünyesinde inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten MIA Teknoloji AŞ, günümüzde önemi artan biyometrik tanımlama konusunda geliştirdikleri yerli yüz tanıma sistemleriyle dikkati çekiyor.

Matriks Biyoteknoloji de Ar-Ge'ye ayırdığı pay ile sürekli yeni ürünler çıkartarak biyoteknoloji pazarındaki yerini güçlendiriyor. Biyolojik araştırmalarda kullanılan 49 kiti bulunan şirket, ürünlerinin yüzde 95'ini 41 ülkeye ihraç ederken, 30'dan fazla ilaç şirketiyle çalışıyor.

Çeşitli hastalıkların mekanizmalarının anlaşılması, hastalıkların tedavisi ve teşhisi üzerine çalışmalar yapan şirket, bulaşıcı hastalıklar, otizm hastalığının takibi için biyolojik belirteç geliştirilmesi, obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar, saç dökülmesinin önlenmesi gibi konularda da Ar-Ge projeleri yürütüyor.

Gazi Teknopark'taki İnova Akademi de "Bilişim Garajı" adlı online eğitim platformuyla, 2019 itibarıyla sayısı 100 bine ulaşan 16 yaşın altındaki öğrenciye "bilişimle üretim" eğitimleri veriyor.

Bilişim Garajıyla dünyada hızla değişen "okul", "öğrenme", "eğitim", "bilgi", "beceri", "ölçme-değerlendirme" kavramlarının yeniden tanımlanmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarına yüksek bütçe, enerji ve zaman ayrılıyor.