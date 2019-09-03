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TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e ilk yurt dışı görevi

TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, Kazakistan'daki Askeri İşbirliği-2019 atışlı tatbikatında hedef uçak olarak kullanılacak- Hava savunma sistemlerinin test ve doğrulanmasında test yardımcısı olarak görev yapan Şimşek, ilk yurt dışı görevinde dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın silahlı kuvvetlerine destek sağlayacak

03 Eylül 2019 Salı 11:29
TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e ilk yurt dışı görevi

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) geliştirdiği Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, ilk kez yurt dışında kullanılacak.

Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma birliklerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2009 yılında başlatılan araştırma ve geliştirme projesi sonunda özgün olarak tasarlandı. Söz konusu sistemle karadan havaya ve havadan havaya füze sistemlerinin kilitleme ve atış eğitimleri uygun maliyetle yapılabiliyor.

İlk uçuşunu 4 Ağustos 2012'de başarıyla gerçekleştiren Şimşek, müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir açık mimari özelliklere sahip bulunuyor. Şimşek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Sinop'ta 2015'te gerçekleştirilen atışlı tatbikatlarda ilk harekat görevini başarıyla icra etti.

Yurt içinde Mavi Vatan, Denizkurdu, Deniz Yıldızı gibi önemli tatbikatlarda görev yapan ve yerli imkanlarla milli olarak geliştirilen hava savunma sistemlerinin test ve doğrulanmasında test yardımcısı olarak kullanılan Şimşek, ilk yurt dışı görevinde dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın silahlı kuvvetlerine de destek sağlayacak.

Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi, 11 Eylül'e kadar sürecek Askeri İşbirliği-2019 atışlı tatbikatında hedef uçak olarak kullanılmak üzere Kazakistan'a intikal ettirildi.

Sistem, aktif radar kesit artırıcı ve pasif lens ile radar güdümlü görevlerde, jet motoru ve "sıcak burun" ile ısı güdümlü füze sistemleri tarafından takip edilebiliyor. Hava savunma sistemlerinin izleme ve atış eğitimlerinde kullanılan sistem, pnomatik fırlatıcı ile piste ihtiyaç duymadan karadan veya gemi platformlarından kalkış yapabiliyor, vurulmadığı durumlarda tekrar kullanılabilmesi için paraşütle karaya veya denize inebiliyor.

- Menzili 76 kilometreyi aşıyor

Şimşek, özgün yazılımlara sahip uçuş kontrol sistemi ve yer kontrol istasyonuyla uçuş öncesi veya uçuş sırasında tanımlanabilen rota ve manevraları tam otonom olarak gerçekleştirebiliyor.

Sistemde bulunan radar iz artırıcı ve jet motoruyla hava aracının radar güdümlü ve kızıl ötesi güdümlü füze sistemleri tarafından takibi mümkün oluyor. Akustik Skor Kaydedici Sistem ile atış yapılan silahla Şimşek hava aracı arasında oluşan mesafe ölçülüyor ve yer kontrol istasyonuna gerçek zamanlı olarak aktarılıyor. Bu sistem sayesinde, yapılan atış eğitiminin başarısı anlık izlenebiliyor.

Hava aracına, gerekli durumlarda gözle takibini kolaylaştırmak için İz Dumanı Sistemi ve kendisine atılan silahları yanıltmak için de Karşı Tedbir Atım Sistemi entegrasyonu da planlanıyor.

Havada kalma süresi 45 dakikanın üzerinde olan Şimşek, saatte 650 kilometre hıza ulaşıyor. Görüş hattı menzili 76 kilometreyi aşan Şimşek, 50-20 bin fit irtifalar arasında görev yapıyor.

TUSAŞ, hedef uçak sistemlerinin satışı yanında, müşteri ihtiyaçlarının hizmet yoluyla karşılanmasına yönelik de çözümler sunuyor.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:29
  1. Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi
  2. TUSAŞ
  3. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
  4. Türkiye'nin Teknoloji Atağı

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