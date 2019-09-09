TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Gebze'deki Teknoloji Bankası, ülkelerin teknolojik girişimlerini finanse ediyor

İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi, Türkiye'nin telif hakları, teknolojinin mülkiyeti ve teknoloji geliştirme yeteneği gibi konularda çok verimli işler yaptığını belirterek, "Türkiye'de şimdiye kadar atılmış önemli adımlardan biri de az gelişmiş ülkeler için Teknoloji Bankası oluşturulması oldu. Gebze'de açılan Teknoloji Bankası, küresel manada katkı oluşturan bir inisiyatifti. Bu önemli kurumun ana fonksiyonu, teknolojik açıdan geri kalan ülkelerin teknolojik girişimlerini finanse etmektir." dedi.

Claudio Tomasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası topluluğun, 2015'te BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile 2030 için yüksek standartlarda bir gündem belirlediğini kaydetti.

Tomasi, 2030 yılına kadar bu iddialı hedeflerin ulaşılmasına karar verildiğini anımsatarak, şu an için bu hedeflere kısmen veya tamamen ulaşılabileceği noktasında bir şey söylenemeyeceğini, bu süreci hızlandırmak için neler yapılması gerektiği konusunda konuşulması gerektiğini söyledi.



BM'ye üye devletlerin, bu beyanı yerine getirme konusunda asıl sorumluluk sahibi olduklarını aktaran Tomasi, sadece devletlerin inisiyatifiyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşılamayacağını savundu.



Tomasi, özel sektörün bu konuda önemli rol oynadığına işaret ederek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın önceki girişim ve uygulamalar ile kıyaslandığında büyük fark yaratacağını söyledi.



Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne kıyasla bazı farklılıklar içerdiğini ifade eden Tomasi, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne kıyasla çevreye ve sürdürülebilirliğe daha fazla dikkat etmenin yanı sıra daha geniş, daha büyük ve çok daha fazla sayıda aktöre ihtiyaç duyulduğunun kabul edilmesidir. Bundan dolayı süreci hızlandırmak için hızlandırma laboratuvarları kurduk." diye konuştu.







- "Proje, bilgi, deneyim ve inovasyon ağı oluşturulacak"





Claudio Tomasi, kalkınma zorluklarının geçmiştekinden farklı ve karmaşık olduğunu belirterek, değişen zorluklar ve koşullara yönelik çözüm yöntemlerinin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Geliştirilecek yöntemler için UNDP'nin hızlandırma laboratuvarları inisiyatifinin önem arz ettiğini vurgulayan Tomasi, kalkınma meselelerinde koşulların ve şartların değiştiğini ve bunlara hazırlanılması gerektiğini söyledi.



Tomasi, UNDP'nin, 60 ülkede kuracağı laboratuvarlar ile 78 ülkeyi kapsayan proje, bilgi, deneyim ve inovasyon ağı oluşturacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Hızlandırma laboratuvarları birbirleriyle bağlantı halde çalışacak. Çalıştıkları ülkenin ekosistemi, hükümet, düşünce kuruluşları, özel sektör kuruluşları, üniversiteleri ile birlikte belirli kalkınma sorunları konusunda projeler oluşturarak inovasyon yaratacaklar. Bu konularda halihazırda çalışan birey ve kurumlar ile iş birliği yapacaklar. Bu insanların ve kurumların gelişimine destek olmak, sorunların çözümü için verimli bir mekanizma oluşturacaktır. Günümüzün zorluklarını inovasyon çözümleriyle aşacağız."







- "Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için aktif rol oynuyor"







UNDP Türkiye Mukim Temsilci Vekili Tomasi, Türkiye'nin, 2030 gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın ulaşılabilir hale gelmesi için aktif rol oynadığını vurgulayarak, Türkiye'nin, temmuz ayında New York'ta düzenlenen toplantıya katıldığını ve toplantıda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşma yolundaki ilerlemesini özetleyen bir rapor sunduğunu bildirdi.

Tomasi, "Herkes Türkiye'nin bu süreci ne kadar ciddiye aldığını bu raporla görmüş oldu." dedi.

Türkiye'de şimdiye kadar atılmış önemli adımlardan birinin de az gelişmiş ülkeler için Teknoloji Bankası oluşturulması olduğunu vurgulayan Tomasi, şunları kaydetti:



"Gebze'de açılan Teknoloji Bankası, küresel manada katkı oluşturan bir inisiyatifti. Bu önemli kurumun ana fonksiyonu, teknolojik açıdan geri kalan ülkelerin teknolojik girişimlerini finanse etmektir. Diğer bankalar gibi, para yatıracağımız, orada muhafaza edeceğimiz veya kar edilecek bir fonksiyonda işlememektedir. Özellikle en az gelişmiş ülkeler tarafından kullanılabilecek ve benimsenebilecek, onlar için önemli olan teknolojiler gerçekleştirilecek. Az gelişmiş ülkelere yardımda önemli bir görev üstlenen Türkiye'nin bu kalkınma çözümü ile gelmesi önemliydi. Az gelişmiş ülkelerdeki en büyük zorluklardan birinin teknoloji olduğunu biliyorsunuz. Türkiye, telif hakları, teknolojinin mülkiyeti ve teknoloji geliştirme yeteneği gibi konularda gerçekten çok verimli işler yapıyor."





- Türkiye, BM Teknoloji Bankası'nın kurulmasında öncü oldu





Verilen bilgiye göre, BM Teknoloji Bankası, bugüne kadar iki temel aktivite ile en az gelişmiş ülkelere hizmet verdi. Bunlardan ilki, bu ülkelerdeki bilim adamları ve akademisyenlerin bilimsel yayınlara erişimi konusunda eğitilmesi, diğer aktivite ise bu ülkeler için teknoloji ihtiyaçlarının değerlendirilmesi oldu.

Bu çerçevede Timor Leste için teknoloji ihtiyaç değerlendirme programı başlatıldı. Ayrıca, en az gelişmiş ülkelerde bilim akademilerinin geliştirilmesi ve kurulması amacıyla bölgesel toplantılar düzenleniyor.

Türkiye, BM Teknoloji Bankası'nın kurulmasında öncü oldu. Teknoloji Bankası'nın çalıştığı ofis ve tüm ekipmanlar, Türk hükümeti tarafından bankaya bağışlandı.

Teknoloji Bankası, hükümetlerle iş birliği içinde çalışıyor. Global Good (Bill Gates tarafından desteklenen bir kuruluş) adlı kuruluş ile anlaşma imzalayan banka, en az gelişmiş ülkeler için de yararlı olabilecek yapay zeka teknolojisine ilişkin çalışma yapacak. Ayrıca, en az gelişmiş ülkelerden gelecek ve buluşları olan kimselerin buluşlarını geliştirmeleri ve gerekli finansal kaynağı bulmaları için destek programı geliştirildi.

Bilimsel yayınlara erişim programında Liberya, Madagaskar, Malavi, Ruanda, Senegal, Tanzanya, Uganda, Bangladeş, Butan, Nepal, Timor Leste ülkeleri desteklendi. Teknoloji ihtiyaçlarının değerlendirilmesi programında ise Timor Leste, Uganda, Butan, Gambiya ve Gine ülkelerine destek verildi.