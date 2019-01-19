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"Türkiye'nin tarımdaki pilot projeleri hayranlıkla karşılandı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "(Türkiye'nin tarım alanındaki projeleri) Dünyada bir ilk olduğunu duyunca birçok AB ülkesi dahil olmak üzere hepsi bu konuyu hayranlıkla ve 'Bu konuları bize de anlatır mısınız' diye karşıladılar"

19 Ocak 2019 Cumartesi 21:53
"Türkiye'nin tarımdaki pilot projeleri hayranlıkla karşılandı"

BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin'de katıldığı konferansta Türkiye'de tarım teknolojisiyle ilgili projeleri anlattığını belirterek "Dünyada bir ilk olduğunu duyunca birçok AB ülkesi dahil olmak üzere hepsi bu konuyu çok hayranlıkla ve 'Bu konuları bize de anlatır mısınız' diye karşıladılar." dedi.

Pakdemirli, Almanya'nın başkenti Berlin'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansına katıldıktan sonra Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarına ziyareti değerlendirdi.

Konferansa, Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanı Julia Klöckner'in daveti üzerine katıldıklarını aktaran Pakdemirli, çok kısa da olsa Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le görüşme imkanı bulduklarını söyledi.

Konferansta Alman Bakan Klöckner ile ikili görüşme yaptıklarını ve Tarım Yürütme Komitesi'nin oluşturulmasıyla ilgili mutabakat zaptı imzaladıklarını anlatan Pakdemirli, tarım ve kırsal alanda yapısal değişikliklerle ilgili bir konferansa da başkanlık ettiğini ifade etti. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu konferansta da bizim Türkiye'de yaptığımız pilot projemizi, teknolojiyle ilgili olan çok değerli projemizi anlatma fırsatımız oldu. Dünyada bir ilk olduğunu duyunca birçok AB ülkesi dahil olmak üzere hepsi bu konuyu hayranlıkla ve 'Bu konuları bize de anlatır mısınız' diye karşıladı. Biz de birçok konuda işbirliği yapabileceğimizi, özellikle tarım ve hayvancılık alanındaki önemli projelerimizi de paylaşmaya hazır olduğumuzu bu arkadaşlara anlattık."

- "15 ülkeye gitseniz bu kadar işi halledemezdiniz"

Pakdemirli, oldukça yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdiğini, Japonya, Belarus, Çin, Ukrayna, Gürcistan, Kosova, Romanya, Slovenya ve Güney Sudanlı yetkililerin yanı sıra AB Tarım, Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseriyle temaslarda bulunduğunu dile getirdi. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu akşamki yemekte de Fransa ve Hollanda ile görüşüp seyahatimizi tamamlamış olacağız. Bu tarz seyahatleri bu anlamda çok önemsiyorum. Çünkü 15 tane ülkeye gitseniz bu kadar işi halledemezdiniz. Bu kadar bakanın olduğu yerde üst düzey delegasyon olduğu ve uluslararası organizasyonun olduğu yerde bunların hepsiyle görüşme fırsatı yakaladık. Türkiye adına, tarım adına, hayvancılık adına, ormancılık adına ve sulama adına birçok konuda mevkidaşlarımızla görüştük, fikir birliğine vardık, fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı yardım taahhüdünde bulunduk. Bu anlamda ben bu görüşmeleri çok olumlu değerlendiriyorum."

Diğer ülke temsilcileri tarafından ilgiyle karşılanan projelerin başında, yerli teknolojiyle üretilen elektronik küpelerin büyükbaş hayvanlarda kullanılmasına yönelik test çalışması geliyor. Elektronik küpelerle hayvanların kızgınlık dönemleri, günlük yaşamı, takip, sayım ve kesim gibi konulardaki verilerine anında ulaşılabilecek.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 21:53
  1. 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu
  2. Berlin
  3. değerlendirme
  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

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