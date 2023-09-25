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Teknoloji Türkiye'nin tarihi rolü: Güney Kore’den dev talip! Koreli - Türk iş birliği! Güzel haber geldi!
Teknoloji

Türkiye'nin tarihi rolü: Güney Kore’den dev talip! Koreli - Türk iş birliği! Güzel haber geldi!

Yeniakit Publisher
2023-09-25 22:05:00 - 2023-09-25 22:21:13
Türkiye'nin tarihi rolü: Güney Kore’den dev talip! Koreli - Türk iş birliği! Güzel haber geldi!

Türk Milli Savunma sanayii hamlelerine devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye ve Güney Kore, gelecek dönemde askeri anlaşma imzalama konusunda mutabakata vardı.

Yonhap’ın haberine göre; Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu’nun, Güney Koreli mevkidaşı Shin Beom-chul ile bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı. Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza attılar...

Bakan yardımcılarının, iç prosedürleri tamamladıktan sonra gelecekte uygun bir zamanda askeri anlaşma imzalama konusunda anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Shin’in “Kardeş iki ülke, savunma alanındaki stratejik ortaklıklarını güçlü savunma ve silah sanayi işbirliği yoluyla aktif şekilde yürütmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Shin ve Kavaklıoğlu’nun görüşmede, ALTAY tanklarının geliştirilmesi gibi iki ülkenin savunma şirketleri arasında ileriye dönük ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmeye devam etme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Kavaklıoğlu’nun Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinin 75. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılmak üzere başkent Seul’de bulunduğu bilgisi verildi.
ALTAY Tankı’nın Motoru Güney Kore’den
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’nin milli imkanlarla geliştirdiği ana muharebe tankı ALTAY, Almanya’nın uyguladığı motor ambargosu sebebiyle uzun süredir seri üretime geçemiyor. Kısa süre önce Güney Kore’den tedarik edilen motorun ve transmisyonun entegre edildiği 2 adet ALTAY Tankı, testler için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. Testlerin tamamlanmasının ardından ALTAY, Güney Kore üretimi güç grubuyla seri üretime geçecek.

Öte yandan T-155 FIRTINA Obüsü gibi bazı Türk savunma sanayii ürünlerinde de Güney Kore’den alınan teknoloji transferinin etkisi büyük.

 

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