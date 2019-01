"Türkiye'nin şu anda etle ilgili önemli bir ihtiyacı yok"

SAKARYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, etle ilgili şu anda Türkiye'nin önemli bir ihtiyacının olmadığını, bir ihtiyaç olursa tekrar ithalata girebileceklerini söyledi.

Toyota fabrikasında düzenlenen "Yeni Toyota Corolla"nın hattan çıkış töreninin ardından, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Suriyeli bir iş adamının kurduğu süt ürünleri fabrikasını ziyaret eden Pakdemirli, Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Almanfush ve yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Hendek ilçesinde bir otelde Sakarya Ticaret Borsası'nca (STB) düzenlenen mini sektör toplantısında iş adamı ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, tarımı olmayan ülkenin mutfağı olmayan eve benzeyeceğini söyledi.

-"Türkiye 2021 sonu itibariyle et ithal etmeyecek"

Toprağın ve tarımın siyaseti olmayacağını vurgulayan Pakdemirli, "Tarım, savunma sanayisinden daha önemlidir. Neden? Çünkü her şeyiniz olabilir. Roketleriniz, uçaklarınız, her türlü teknolojiniz olabilir ama evde buzdolabı boşsa, insanların karnı açsa burada yapacak bir şey yok. En temel ihtiyacımız tarım ve gıda. Bu anlamda tarımı her zaman her şeyden daha önemli konumda olduğunu söylüyorum." dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiyenin küçükbaş hayvan ve süt sığırı varlığında Avrupa Birliği'nde (AB) birinci, büyükbaş hayvan varlığında ise Fransa'dan sonra ikinci sırada bulunduğuna işaret ederek, Avrupa'da en büyük tarımsal hasılaya sahip ülke olarak kaynakları çok iyi kullandıklarını, çok daha iyi kullanılması gerektiğini kaydetti.

Tarımda üretim artışlarına değinen Pakdemirli, zaman zaman etle ilgili birtakım problemlerin yaşandığını ifade etti.

2002'de kişi başına bir yılda 6,1 kilogram et tüketildiğini, 2017'de bunun 14 kilograma çıktığını kaydeden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani et tüketimimiz öyle bir artmış ki hayvancılıktaki et üretim miktarımız buna yetmemiş. Tavuk 10 kilogramdan 26'ya çıkmış, bu tarafta ihracatımız var. Balık 6,7 kilogramdan 5,5 kilograma düşmüş. Demek ki fazla ete yönelmişiz. Balık sağlıklı olduğu için her zaman balığın tüketilmesini tavsiye ediyorum. Etle ilgili şu anda Türkiye'nin önemli bir ihtiyacı yok, bir ihtiyaç olursa tekrar ithalata gireriz. Ama bugün itibariyle Türkiye'nin belirli bir süre daha aşağı yukarı ekim-kasım gibi söylemiştim, en az 6 ay daha et ihtiyacımız yok. Şu anda da belli süre daha ihtiyacımız yok, bunun planlamasını da gerekirse yaparız. İnşallah 2021 sonu itibariyle Türkiye bir daha kasaplık et ya da canlı hayvan ithal eden bir konumda olmayacak."

- Konkordato talep eden firmaya "yem desteği" müjdesi

Adana'da bir tavukçuluk firmasının konkordato talep ettiğini hatırlatan Bakan Bekir Pakdemirli, "Biraz evvel Adana Valimizle de görüştüm. Valimize, Tarım İl Müdürümüze ve bakanlık bürokratlarımıza da teşekkür ederim. Bu iş çözülmüş oldu. Tabii ki gönül bunları görmek istemiyor ama tabii ki serbest piyasa koşullarında yaşıyoruz. Bunu yaşarken de işte bir yandan bazı firmalar batıyor, bazı firmalar çıkıyor. Konkordato etmiş bir firmanın bu işte yem desteği sağlayamadığını gördük. Tarafımızca yapılan girişimlerden sonra yapılan protokollerle artık yem desteğinin sağlanacağını ve civcivlerimizin yaşayacağını öğrendik. Bu tabii ki hem beni hem bakanlığımız bürokratlarını ve kamuoyu vicdanını rahatlatan bir gelişme olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

- 31 Mart yerel seçimler

Sözü 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere getiren Bakan Pakdemirli, bu seçimin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Demokrasinin, başkanlık sisteminin oturması için, gelecekte Türkiye'yi daha iyi noktada görmemiz için çünkü başkanlık sistemi herkese fırsat veriyor, hatta hayatta hiç iktidar olamayacağını düşündüğümüz muhalefet partilerine bile bu sistem fırsat veriyor, onlar da başkan olabiliyor. 100 yıllık bir demokrasimiz var, zaman zaman travmalar geçiriyoruz ve 2 sene önce de büyük travmamız oldu. Ondan daha önce de 17-25 Aralık'ı yaşadık. Bu sene ekonomik atak yaşadık. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman, bugün itibariyle tek yumruk olmamız lazım diye düşünüyorum. 5 yıl sonra kim, hangi partiyi beğeniyorsa oraya oy verebilir. O yüzden bu yerel seçimleri çok önemsiyorum. Sadece AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce için değil, bu milletin bekası için doğru bir şekilde ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum."

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.