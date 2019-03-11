KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türk Akımı Projesi'nin, Türkiye'nin stratejik önemini artırdığını söyledi.

Yazıcı, Kırklareli Valiliği tarafından Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, icraatçı bir hükümet olduklarını, Türkiye'nin her alanda projeler üreterek dünya ile yarıştığını anlattı.

Milletin gündeminden hiçbir zaman kopmadıklarını anlatan Yazıcı, "Onun için bizim hükümetlerimizin temelinde millet var. Millet önemli. Her şey Türkiye için derken Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne bir vurgu var. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden Türkiye vurgusu var. İmkanlar sınırlı, ihtiyaçlar sonsuz. Bu sonsuz ihtiyaçları sınırlı imkanlarla reel hale getireceksiniz. İktidar sorumluluğunu yüklendiğimiz dönemlerde bu büyük projeleri zaman kaybı olmadan bitiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin dünya coğrafyasının en stratejik yerinde bulunduğunu, uluslararası ilişkileri renklendiren ve cazip hale getiren, ilgi alanı oluşturan bir ülke olduğunu aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Enerji kaynakları önemli. Enerjinin geçiş hattı önemli. Bizde enerji kaynağı yok ama dünya siyaseti açısından en önemli materyal olan enerji kaynaklarının geçişi bizim ülkemiz üzerinden. Türk Akımı Projesi, Kırklareli Kıyıköy beldesinden Türkiye'ye girdi. Türkiye stratejik bir bölge. Bir de bu akımın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyor olması, bizim stratejik önemimizi artırıyor. Türkiye'nin stratejik önemi artıyor. Coğrafi stratejik üstünlüğü olan ülkelerin bu avantajı tek başına yetmez. Bunu ülke yararları için kullanan, daha ileriye taşıyan, vizyon ortaya koyan başka önemli unsura ihtiyaç var. O nedir, siyasi irade ve liderdir. Onu görecek, o avantajı görecek, daha da ileriye taşıyacak, 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'si diyecek lider var. Türkiye onu da bulmuş, o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan."

- "Güvenlik önemlidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Türkiye'nin terörle mücadelede önemli adımlar attığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletin çok büyük görevi var. Ama bir numaralı görevi vatandaşının yaşam hakkını güvenlik altına almak, ülkenin güvenliğini savunmaktır. Adamın yaşam hakkı tehlikedeyse diğer haklarının bir önemli var mı? Dolayısıyla güvenlik güçlerimiz bu mantaliteyle yürüyor. Güvenlik önemlidir.

Bizim için insanlığın kazanılmış değerleri var. Demokrasi önemlidir, insan hakları önemlidir, sosyal katılım hakları önemlidir, sosyal haklar önemlidir. Nerede olursa olsun bu haklara ilişkin bizim anlayışımız değişmez. Paris'te başka, Şam'da başka olmaz. Londra'da başka, Kahire'de başka olmaz. Doğruysa doğrudur. Onun için biz Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili vatandaşların en temel hakkı olan kendi kaderini belirleme, egemenlik haklarını kullanmasıyla alakalı konularda sesimizi yükseltiyoruz."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, Yazıcı'ya hediyeler takdim etti.