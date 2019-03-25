"Türkiye'nin STEM yol haritası oluşturulacak"

TBMM (AA) - YILDIZ AKTAŞ - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, gelecek 10 yıl içinde STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarındaki mesleklerin diğerlerine göre yüzde 17 artacağının öngörüldüğünü belirterek, STEM konusunda Türkiye'nin yol haritasının oluşturulacağını bildirdi.

Alt komisyonun talebi doğrultusunda, TBMM Araştırma Hizmetleri, gençlerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına ağırlık veren eğitim anlayışı STEM'e ilişkin rapor hazırladı.

Raporda, bazı OECD ülkelerinin STEM eğitimi konusundaki verileri aktarıldı. Söz konusu ülkelerin, STEM konusunda izledikleri eğitim politikaları ile başta kız çocukları olmak üzere, toplumun tüm bireylerinin STEM kariyerlerine yönlendirilmesi için gerçekleştirilen uygulama örneklerine yer verildi.

Raporda yer alan tespitlere göre, OECD ortalamalarına bakıldığında bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) alanından mezunlar tüm programlar arasında en yüksek istihdamı oluşturuyor. Bu alanları mühendislikle ilgili bölümler ile doğa bilimleri (fizik, kimya ve biyoloji), matematik ve istatistik programları takip ediyor. Yükseköğretim programları içerisinde STEM ilgili alanlara başlayanların oranı, OECD'i ülkelerinde yüzde 20 iken Türkiye'de bu oran yüzde 18 düzeyinde bulunuyor.

Rapora ilişkin AA muhabirine bilgi veren Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Bakbak, STEM alanlarına yönelik eğitim anlayışının dünyada yaygın olduğunu belirterek, komisyonun bu alanda farkındalık oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Teknolojik yarışta geri kalmak istemeyen tüm toplumların ortak idealinin, matematik ve fen bilimlerini kavramsal açıdan iyi anlayan, bu kavramları günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmek için kullanabilen bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen Bakbak, nitelikli iş gücü talebi açısından bakıldığında, bilim ve teknoloji alanında hızla gelişen dünyada gelecekte STEM konularında yetişmiş insan ihtiyacının artacağı ve istihdam olanaklarının fazla olacağının herkes tarafından kabul edildiğini kaydetti.

- "21 yüzyılda mesleklerin yüzde 75'inin STEM içerikli olacağı tahmin ediliyor"

Kadınların ekonomiye katılımının ve istihdama dahil olmasının sosyolojik açıdan önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Bakbak, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Teknolojinin geleceğine ilişkin referans niteliğinde olan Future of Jobs raporunu yayınlayan World Economic Forum raporunda 2020'ye kadar 5,1 milyon adet işin yok olacağı ve 2,3 milyon yeni işin ortaya çıkacağı belirtilmiştir. Ortaya çıkacak yeni iş kollarının ise yazılım, donanım, bilgisayar ve elektronik alanlarında olacağı belirtilmiştir. Bu ve buna benzer raporlar bizlere göstermektedir ki kadınlarımızı geleceğin meslekleri olan STEM alanlarına yönlendirmek zorundayız.

Dünya Ekonomik Forumunun 2016'da yayımladığı Geleceğin Meslekleri Raporu'na göre, şu anda ilkokulda okuyan öğrencilerin yüzde 65'i şu anda var olmayan işlerde çalışacaktır. Bill Gates Vakfı, 21 yüzyılda mesleklerin yüzde 75'inin STEM içerikli olacağını tahmin etmektedir. Oxford Üniversitesi araştırmasına göre ise gelecek 20 yıl içinde mevcut mesleklerin yüzde 47'sinin yerini bilgisayarlar ya da başka meslekler alacak. Bu oran World Ekonomik Foruma göre yüzde 51’dir. Görüleceği üzere uluslararası raporlar geleceğin meslekleri ile ilgili olarak aşağı yukarı aynı oranları vermektedir. Gelecek 10 yıl içinde STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarındaki mesleklerin diğer STEM dışı mesleklere göre yüzde 17 artacağı öngörülmektedir. Geleceğin mesleklerine ilişkin gerçeklik, bütün uluslararası raporlarla ortaya konulmuşken biz de klişeleri yıkmak ve kız çocuklarını geleceğin mesleklerine uygun yetenekte yetiştirmek istiyorsak, başta kız çocukları olmak üzere gençleri STEM alanlarına yönlendirme zorunluluğumuz bulunuyor. "

Türkiye’de STEM eğitim yaklaşımının yaygınlaşması ile ilgili son dönemde bazı başarılı girişimlerde bulunulduğunu anlatan Bakbak, TBMM'nin bu konuda önemli bir adım attığını ve alt komisyon çalışması ile tüm bu girişimlerin yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Bakbak, "Bu kapsamda Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları başta olmak üzere konuya ilişkin çalışma yürüten TÜBİTAK, YÖK, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak, Türkiye’nin STEM konusunda yol haritası oluşturulacak." diye konuştu.

- "Araştıran, donanımlı bir nesil arzuluyoruz"

Türkiye'de, dijitalleşmenin iş gücü piyasalarına etkisinin olumlu yönde olması için de çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Bakbak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, dijital dönüşüm sürecinde insan kaynağı niteliğini yeni çağın gerekliliklerine uygun hale getirmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bilim ve teknolojiye yönelik altyapımızı geliştirmeye ve bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirmeye özel önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti son 17 yılda, araştırmacıların önünü açan, teşvik ve burslarla bilim insanlarını destekleyen, çocukları, gençleri bilim ve teknolojiye yönlendiren, bilimsel anlamdaki rekabet gücünü artıran bir yol çizmektedir. Bilimden teknolojiye, hayatın her alanında üreten, araştıran, donanımlı bir nesil arzuluyoruz."