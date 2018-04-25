Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da öne çıkanlar

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açılan fuarda sergilenen uçaklar ziyarete açıldı.

Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı olan organizasyonda, dünyada sadece Katar Hava Yolları bünyesinde bulunan ve yaklaşık bir aydır hizmet veren, dünyanın en güçlü ve büyük ticari uçağı olduğu belirtilen A 350-1000 yolcu uçağı donanımıyla öne çıktı.

Uçakta, 46 business class, 281 ekonomi sınıfı koltuk bulunduğu, bu koltukların masaj özelliği olduğu ayrıca 180 derece yatırılarak iki metre uzunluğunda yatak haline gelebildiği belirtildi. Uçakta aileler için 6 adet 4'lü aile bölümü bulunduğu ve bunların ayrı kapıyla kapatılabildiği belirtildi.

Doha-Londra arasında hizmet veren uçağın business class bölümünde seyahat etmek için tek yön gidiş biletinin 12 bin-15 bin Katar riyali arasında değiştiği aktarıldı.

THY'nin 2017 yılında filosuna dahil ettiği en büyük iki kargo uçağından biri olan Boeing 777F tipi kargo uçağı da büyüklüğüyle dikkatleri üzerinde topladı.

Uçak hakkında bilgi veren THY Kargo Apron Yönetim Müdürü Volkan Solmaz, 44 metre uzunluğundaki 2 katlı uçağın 106 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Uçağın 106 ton yükle 10,5 saat kesintisiz uçuş yapabildiğini belirten Solmaz, "9 bin 500 metre kesintisiz uçabiliyor. Bu da bize herhangi bir teknik iniş olmadan kıtalar arası uçuş imkanı sağlıyor. Örneğin, İstanbul'dan New York'a gitme imkanı sağlıyor. Canlı hayvandan bozulabilir kargoya, ilaçtan tehlikeli maddeye kadar her türden kargo taşıyabiliyoruz" dedi.

Fuar, Özel Harekat, Sahil Güvenlik uçakları, Antonov ve akrobasi uçaklarının gösterileriyle devam ediyor.

Kaynak: AA