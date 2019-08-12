SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye’nin sorunları çözüldükçe mazlumların da sorunları çözülüyor. Bu mübarek günlerde Mescid-i Aksa'da yaşanan bir zulüm varsa bugün o zulmü dünya tek dile getiren, onun için mücadele eden yine bizler olacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Partililerle bayramlaşan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, birlik ve beraberlik içinde mutlu, huzurlu bir bayram olması temennisinde bulundu.

AK Parti'nin 18'inci yaşını kutlamasına iki gün kaldığını belirten Karaaslan, "18 yaşında bir gencin coşkusuyla, heyecanıyla, yüreğiyle, hedefleriyle, hayalleriyle birlikte aslında geride bıraktığımız 17 sene ve ondan çok daha öncesi fikri birlikteliğine sığdırdıklarımız ve halen gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var. Başımızda bir liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Gideceğimiz çok yolumuz var. Hayata geçireceğimiz birçok yenilik var." diye konuştu.

Karaaslan, önlerindeki seçimsiz zamanı en güzel ve en verimli şekilde değerlendireceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnşallah işimize, gücümüze odaklanacağımız, çok önemli projeleri ve çalışmaları hayata geçireceğizimiz bir dört yıl. Değişen ve gelişen kadrolarımızla vatandaşlarımızın derdine derman olmaya devam edeceğiz. Hamdolsun AK Parti Samsun ailesi birliğini, beraberliğini muhafaza edebilmiş ve bundan sonra da geleceğe bu anlamda güçlü bir emanet bırakma iradesini, her geçen gün kendi içinde de besleyen ve güçlendiren bir bakış açısına sahip. Kuruluşundan bugüne kadar bu davaya, bu partiye, bu yürüyüşe destek veren çok değerli dava arkadaşlarımız, parti büyüklerimize, ailemize çok teşekkür ediyorum."

- "AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir"

AK Parti teşkilatının bütün kademesinin gelişerek büyüdüğünü anlatan Karaaslan, "Değerli yol arkadaşlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte önümüzdeki hedefimiz ailemizi daha da büyütmek. Çünkü, AK Parti'nin geleceği Türkiye'nin geleceği, AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bu güzel bayram gününde bayramı bize bayram olarak hissettiren şey paylaşmaktır, duayı, sevgiyi, kurban etini paylaşmaktır ama en önemlisi paylaşmanın bize hissettirdiği o güzel duygu." ifadesini kullandı.

- "Türkiye kendine biçilmiş gömleğin sınırlarını hep zorladı"

Dünyadaki mazlumların Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye kendine biçilmiş gömleğin sınırlarını hep zorladı. Çünkü dünyadaki mazlumların bize ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyada umudun adı olduk, olmaya da devam edeceğiz.Türkiye’nin sorunları çözüldükçe mazlumların da sorunları çözülüyor. Bu mübarek günlerde Mescid-i Aksa'da yaşanan bir zulüm varsa bugün o zulmü dünyada tek dile getiren, onun için mücadele eden yine bizler olacağız. Bizler dünyadaki zulümlere karşı çıktıkça, güçlünün değil, haklının yanında oldukça inşallah Rabbim de her zaman olduğu gibi bizlerin yanında olacak, bizleri zaferlere eriştirecek diye dua ediyorum ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."

AK Parti İl Başkanlığındaki bayramlaşmaya, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile partililer katıldı.



