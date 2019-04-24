"Türkiye'nin sömürgecilik geçmişi olmamasının Afrika nezdinde büyük önemi var"

ANKARA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, "Türkiye'nin sömürgecilik geçmişi olmamasının Afrika ülkeleri nezdinde büyük bir önemi var." dedi.

Daha önce Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta büyükelçi olarak görev yapan Kulaklıkaya, Önder İmam Hatipler Derneği Ankara Temsilciliğinde düzenlenen Afrika Okumaları kapsamında, "Batı Afrika: Moritanya ve Türkiye'nin Yumuşak Gücü" başlıklı konuşma yaptı.

Her devletin var olma mücadelesi ve meşruiyetini sağlamak için kullandığı birçok enstrüman olduğunu kaydeden Kulaklıkaya, İslam medeniyetine mensup devletlerin bu kapsamda kullandığı enstrümanların diğerlerinden farklılık gösterdiğine işaret etti. Kulaklıkaya, 2002'den itibaren Türkiye'nin yeni bir dış politika paradigması oluşturduğunu belirterek, bu süreçte komşuların başka ülkelerle var olan sorunlarında nüfuzunu kullanarak arabulucuk yaptığını anımsattı.

Bu kapsamda Türkiye'nin Afrika'da da son yıllarda ilişkilerini önemli ölçüde geliştirdiğini ifade eden Kulaklılaya, "Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki sorumlulukları ve doğal nüfuzu, yumuşak güç unsurlarını kullanmada kolaylık sağlıyor." dedi.



Kulaklıkaya, "Türkiye'nin sömürgecilik geçmişi olmamasının Afrika ülkeleri nezdinde büyük bir önemi var." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin kalkınma yardımları sayesinde kültürel ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkiler geliştirdiğine dikkati çeken Kulaklıkaya, "2017 yılına geldiğimizde Türkiye'nin kalkınma yardımlarının 8 milyar doları aştığını görüyoruz." şeklinde konuştu.



Kulaklıkaya, Türkiye'nin, 1998'de Afrika Eylem Planıyla Afrika Açılımı stratejisinin başladığını belirterek, son yıllarda Afrika ile dış ticaretin 30 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.



Afrika'da birçok temsilcilik de açıldığını kaydeden Kulaklıkaya, bu süreçte kıtaya önemli ekonomik yatırımlar yapıldığını anlattı.



Kulaklıkaya, Moritanya'nın da Batı Afrika'da nüfus bakımından az ama coğrafi olarak büyük bir ülke olduğunu belirterek, bu ülkenin Batı Afrika'nın giriş kapısı olduğunun altını çizdi.

Moritanya ile ilişkilerin önemine değinen Kulaklıkaya, yer altı kaynakları ve maden yatakları bakımından zengin olan bu ülkenin stratejik öneminden bahsetti.

