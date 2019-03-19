ADANA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni Zelanda'daki saldırıyı yapan kişi Hristiyan. Müslüman ve Türk düşmanı fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi yok. Bu saldırıyı, bu caniyi kınayacağına çıkmış, 'İslam dünyası kendini sorgulasın' diyor. Avustralya'da ırkçı bir senatör var Müslüman ve Türk düşmanı, onun söylediği lafı burada Türkiye'de CHP Genel Başkanı söylüyor. Bu, Türkiye'nin siyaseti için acı bir hadise." dedi.

Çelik, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde düzenlenen mitingde, yerel seçime kısa bir süre kaldığına işaret ederek, Cumhur İttifakı adaylarının seçilmesiyle yapılacak hizmetlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinen Çelik, "Cuma namazı sırasında Müslüman kardeşlerimiz, namaz kılarken bir cani oraya geldi ve o cani tuttu o masum insanları otomatik silahla tarayarak şehit etti." diye konuştu.

Çelik, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oraya Türkiye'den bir heyet gitti. Başka hiçbir yerden heyet gitmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız gitti, aziz milletimiz adına başsağlığı dileklerimizi iletti ve onlarla beraber olduğumuzu ifade ettiler. Bu birliğimiz, dayanışmamız, kardeşliğimiz sayesinde ortaya çıkan bu güçle dünyanın her tarafında varız. Türki cumhuriyetlerde, Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da varız. Fiziki sınırlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarıdır, manevi sınırlarımızsa dünyada nerede bir manevi varlığımız varsa, şehitliğimiz varsa orası bizim sınırlarımızdır. Biz, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesinden, güçlenmesinden, kuvvetlenmesinden sorumluyuz, onun dışında da dünyanın her tarafından büyük bir sorumluluğa sahibiz."

- Batı basınına tepki

Yeni Zelanda'daki saldırıya tepkisini sürdüren Çelik, "O caninin kullandığı silahın üzerine bazı motifler yazılmış. 1683 Viyana Kuşatması'ndan bahsediyor. 'Milos Obilic' diye bir ifade yazmış, o Milos Obilic biliyorsunuz Kosova Savaşı'nda 1. Murad'ı şehit eden bir katil." ifadesini kullandı.

Çelik, silahta yazılanlara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Onun dışında bir sürü sembol yazmış. Herhangi bir zamanda, birisinin bir katliam gerçekleştirdiği ya da terörist bir saldırıya imza attığı zaman hemen o kişi Müslümansa 'İslami terör' gibi son derece yanlış bir ifade kullanıyorlar. Ama bu kişi bu ifadeleri kullandığı halde, bu kişinin kimliği Hristiyan olduğu zaman biz 'Hristiyan terörü' ifadesinin kullanılmasına karşıyız. O ayrı mesele. Ama bakıyorsunuz bütün Batılı basın yayın organlarında, 'Eylemi tek başına gerçekleştirdi, bu eyleme kendi kendisine karar verdi' gibisinden aklın almayacağı şeyler söylüyorlar."

- "O caninin hesaba katmadığı bir şey var"

Yeni Zelanda'daki terör saldırısını haberleştiren Batı basınına, kullandıkları ifadeler nedeniyle tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:

"O cani bütün bu sembolleri nereden bilecek? 70 sayfalık o bildiriyi yazarken şöyle ifadeler kullanıyor; 'Türkler bizim tarihteki en büyük düşmanımızdır, o en büyük düşmanımızın bugünkü lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeliyiz ki Türkiye zayıflasın' diyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin sembolüne, ordularımızın başkomutanına karşı yapılan bu tehdide karşı, birlik ve beraberliğimizi gösteriyor muyuz? Yine devam ediyor, 'Türkler İstanbul'un batısında oturmasınlar, doğusunda oturabilirler, Anadolu'da oturabilirler, İstanbul'a geleceğiz, Ayasofya'nın ve bütün camilerin minarelerini yıkacağız.' diyor. Kafasında hala bu tarihsel hesaplaşma var. Birçok şey söylüyor ama hesaba katmadığı bir şey var; sizi hesaba katmıyorlar, sizin gücünüzü, birliğinizi, dirayetinizi hesaba katmıyorlar."

- "CHP tabanı böyle bir basiretsizliği hak etmiyor"

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından yaptığı açıklamaya ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Zelanda'daki saldırıyı yapan kişi Hristiyan. Müslüman ve Türk düşmanı fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi yok. Bu saldırıyı, bu caniyi kınayacağına çıkmış, 'İslam dünyası kendini sorgulasın' diyor. O Avustralya'da ırkçı bir senatör var Müslüman ve Türk düşmanı, onun söylediği lafı burada Türkiye'de CHP Genel Başkanı söylüyor. Bu, Türkiye'nin siyaseti için acı bir hadise. Ne Türkiye ne CHP tabanındaki kardeşlerimiz böyle bir basiretsizliği hak etmiyor. Onun için CHP tabanındaki kardeşlerimizi de bu basiretsizlikten, aklına gelen her gün Müslümanları ve Türkleri suçlamaktan geri durmayan, Suriye meselesinde Türkiye'nin yanında duracakken Esad'ın yanında duran, Yeni Zelanda'da bu saldırı olduğu zaman o caniyi kınayacağına 'İslam dünyası dönsün kendisine baksın' diyen bu Kemal Kılıçdaroğlu zihniyetinden de kurtaracağız."