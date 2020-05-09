Türkiye’nin simgesi camiler bu ramazan mahzun

Selçuklu ve Osmanlı’dan izler taşıyan, asırlara meydan okuyarak Türkiye’nin sembolleri olan camiler en sakin günlerini yaşıyor. Yapılış zamanları, mimarileri ve hikayeleriyle bulundukları şehirlerin simgesi haline gelen camiler, koronavirüs salgını nedeniyle bu ramazanı mahzun geçiriyor.

“Yedi Tepeli Şehri” tarihi camiler süslüyor

¥ Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinin hemen ardından yapılan Eyüp Sultan Camii ve etrafındaki medrese, her yıl ramazan ayında binlerce ziyaretçiyi ağırlarken bu yıl tarihi bölgede sessizlik hakim.

¥ Sultan 1. Ahmed tarafından 1616’da yaptırılan Sultanahmet Camii, kentin en çok turist çeken mekanları arasında yer alıyor.

¥ Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557’de İstanbul’da Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii, ihtişamıyla adeta büyülüyor.

¥ Osmanlı-Selçuklu mimari tarzıyla bugünün çizgilerinin bütünleştiği “Büyük Çamlıca Camii” de kentin yeni sembollerinden biri oldu. Türkiye’nin en büyük camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 3 Mayıs 2019’da açıldı.

Edirne’de Selimiye, Bursa’da Ulu Cami

¥ Mimar Sinan’ın “Ustalık eserim” dediği Selimiye Camii, eşsiz mimarisi ve azametiyle serhat boyunda yıllara meydan okuyor. UNESCO’nun 2011’de ilk kez bir camiyi kültürel eser listesine almasıyla dünya çapındaki ünü daha da artan Selimiye Camii, barındırdığı özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çekiyor.

¥ Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid zamanında, 1396-1400 yıllarında, Orhan Gazi Parkı’nın bulunduğu geniş bir alana yapılan Bursa Ulu Cami, Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilki olma özelliğini taşıyor. Ulu Cami’nin 12 büyük dört köşeli paye üzerine oturan 20 kubbesi bulunuyor.

İç Anadolu’nun asırlara meydan okuyan ibadethanelerİ

¥ Ankara’daki Hacı Bayram Veli Camii 1427-1428 yıllarında yapıldı. Bugünkü haliyle 17. ve 18. asır camilerinin karakterlerini taşıyan cami uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahip.

¥ Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı tamamlanıp 28 Ağustos 1987’de ibadete açılan Kocatepe Camii, Ankara’nın önemli sembollerinden biri olma özelliğini taşıyor.

¥ Konya’daki Mevlana Meydanı’ndaki Sultan Selim Camii de bu ramazan ayında cemaatsiz kaldı. Cami, klasik Osmanlı mimarisinin Konya’daki en güzel örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

¥ Kayseri şehir merkezinde Kapalıçarşı’nın yanında yer alan Ulu Cami, değişik kaynaklarda Cami-i Kebir veya Sultan Cami olarak da anılıyor. 1135’te, Danişmendli hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılan cami dış görünüşüyle oldukça sade.

¥ Kentteki Lale, Han, Kurşunlu ve Hacı Kılıç Camileri de önemli simgeler arasında bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu’nun tarihini yansıtan camiler

¥ Diyarbakır’daki Hazreti Süleyman Camii, Nisanoğlu Ebul Kasım tarafından 1155-1160 yılları arasında yaptırıldı. “Nasiriyye”, “Meşhed”, “Murtaza Paşa” ve Kale Camisi olarak da adlandırılan yapı, kentin simgeleri arasında.

¥ Diyarbakır’da “Kurşunlu Camii” olarak da isimlendirilen Fatih Paşa Camii 1516-1520 yılları arasında şehrin ilk Osmanlı Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından inşa ettirildi.

¥ Valide Meryem Kilisesi adıyla 1873’te inşa edilen, hapishane olarak da kullanılan ancak 2017’de yapılan restorasyonla camiye dönüştürülen Gaziantep Kurtuluş Camii, kentin en büyük camileri arasında bulunuyor.

¥ Gaziantep’te dünyada eşine ender rastlanan bir minbere sahip olan Boyacı Camii ile tarihi Eyüboğlu Camii de kentin önemli simgelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

¥ Doğu Anadolu’nun önemli eserlerinden Van Kalesi’nin güney cephesinde Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 1567’de yaptırılan Hüsrev Paşa Camii de koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçisiz kaldı.

Ege’nin simge camileri

¥ İzmir’in Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan tarihi Hisar Camii, kentin en önemli yapıları arasında bulunuyor.

¥ Konak Meydanı’nda, çinileri ve sekizgen planıyla dikkatleri çeken, İzmir’in en zarif camilerinden Yalı (Konak) Camii, Mehmet Paşa’nın kızı Ayşe Hanım tarafından 1755’te yaptırıldı.

¥ Manisa’da medrese, imarethane ve sübyan mektebinden oluşan Hatuniye Camii de 1490 yılında Sultan 2. Bayezid’ın eşi Hüsn-i Şah Sultan tarafından inşa ettirildi.

¥ Aydın’da 1595’te Üveys Paşa’nın kardeşi Ramazan Paşa tarafından yaptırılan Ramazan Paşa Camii ile Cezayir Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın oğlu Süleyman Bey tarafından 1683’te inşa edilen Bey Camii, kentin önemli ibadet mekanlarından.

Akdeniz Bölgesi’nin sembol ibadethaneleri

¥ Antalya’da, Anadolu Selçuklu Hükümdarı 1. Alaaddin Keykubad tarafından 1230’da inşa ettirilen Yivli Minare Camii, Anadolu Türk mimarisinde benzeri olmayan yivli minare formuyla dikkati çekiyor.

¥ Antalya’nın merkezinde Muratpaşa ilçesi sınırlarında yer alan Murat Paşa Camii 1570 yılında yaptırıldı. Selçuklu kaligrafi sanatının izlerine rastlanılan cami, kentin önemli eserleri arasında bulunuyor.

¥ Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük camileri arasında yer alan Sabancı Merkez Cami, Adana’nın Seyhan ilçesinde Seyhan Nehri’nin kıyısında yer alıyor. Klasik Osmanlı mimarisi tarzındaki cami, 1998’den beri hizmet veriyor.

Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki tarihi camiler

¥ Trabzon’daki İskender Paşa Camii 1529’da inşa edildi. 19. yüzyıl barok süslemelerine sahip yapının içinde kalem işi süslemeler de bulunuyor.

¥ Giresun’daki Kale Camii’nin ise Osmanlı döneminde Müslümanların oturduğu Lonca Mahallesi’nde Hacı Muhiddin Ağa tarafından inşa edildiği belirtiliyor. Giriş kapısı üzerindeki kitabeden 1830’da Dizdarzade Ematullah Hatun tarafından yeniden inşa edildiği anlaşılan cami yıllara meydan okuyor.

¥ Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Kutluca köyünde bulunan ve 1800’lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen kentin ikinci ahşap camisi olma özelliğine sahip Kutluca Camii yıllardır ihtişamını koruyor.

¥ Düzce Akçakoca’da Orhan Gazi döneminde çandı tekniğiyle Çayağzı köyündeki Osmanlı mezarlığı alanında 1323’te inşa edilen Orhangazi Camii de “11 ayın sultanı” ramazanda boş kaldı.

¥ Kırklareli’nin Vize ilçesinde 6. yüzyılda Jüstinyen döneminde Küçük Ayasofya Kilisesi olarak inşa edilen ve 14. yüzyılın ikinci yarısında cami olarak restore edilen Gazi Süleyman Paşa Camii, yapısıyla dikkati çekiyor.

¥ Lüleburgaz ilçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa tarafından 1569-1570 yıllarında ibadet, ticaret ve eğitim amaçlı yapılan külliye, cami, kemerli dükkanları, hanı, hamamı, medresesi ile bir kompleks özelliği gösteriyor.