0553 313 94 23

Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk festivali: "Kapıkayafest"

Bafra Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ni tüm her platformda hayata geçirerek desteklemeye devam ediyor.

23 Temmuz 2019 Salı 18:32
Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk festivali: "Kapıkayafest"

Bafra Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ni tüm her platformda hayata geçirerek desteklemeye devam ediyor.


İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı ile başlatılan Sıfır Atık Projesi, bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nde de uygulanacak.


“Doğayı yaşat, sporu yaşa” sloganıyla üzerinde hassasiyetle durulan 3.Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nde, sıfır atık ile ilgili çeşitli aktiviteler yapılacak.


“Dönüşüm Seninle Başlar” sloganıyla hazırlanan kutuları festival alanında çeşitli noktalara yerleştirecek olan Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan personellerden bir kısmını da festival süresince geri dönüşümü mümkün olan atıkları toplamakla görevlendirecek.


Bafra Belediyesi ayrıca festival alanında çeşitli yerlere yerleştirdikleri pankart ve afişlerle sıfır atık ve geri dönüşümün altını çizecek.


Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali, sıfır atık temalı ilk festival olması ile de adından söz ettirecek.



Kapıkayafest ilk ve öncü olacak


Belediye Başkanı Hamit Kılıç konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne Kapıkayafest’te de destek vereceğiz. Doğayı Yaşat, Sporu Yaşa sloganını ile çıktığımız festival yolunda, dönüşüm seninle başlar temalı sıfır atık projesi halkımıza bir kez daha anlatarak öncü olmak istiyoruz” dedi.


Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk festivali olacak olan Kapıkayafest’i organize etmekten memnun olduklarını ifade eden Başkan Kılıç, “Festival süresince, böylesi önemli bir konunun daha fazla dikkate alınması için gayret göstereceğiz. Çevre kirliliği ve geri dönüşüm imkânı olan atıkların en fazla eğlence alanlarında olduğu gerçeğini de göz önüne alırsak Kapıkaya Doğa Sporları Festivalimiz öncü ve örnek olacak” diye konuştu.



Bafra Belediyesi tarafından organize edilen ve 24-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olan 3.Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin açılış merasimi 25 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:32
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu görüntülendi
    1. Saman yüklü kamyonun tehlikeli..
    2. 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
    3. Korkunç olay! E-5 kenarında erkek..
    4. Fransa, İngiltere, Almanya ve..
    5. BİM A-101 ŞOK İŞKUR iş ilanları güncel..
    6. Yemen'de gazetecilere yönelik ihlaller
    7. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    8. Trump'ı şoke eden gelişme! Ülkenin..
    9. Selde hayatını kaybeden anne ve 2 kızı..
    10. 1202 yıllık zeytin ağacı, yeni yerinde..
    11. "Düve desteği projesini 41 ilden 81..
    12. Sulama kanalına düşen yavru köpekleri..
    13. 2 gün önce evlenen şahıs evde asılı..
    14. Çatı yangını mahalleyi ayağa kaldırdı
    15. Didim’de çalıştıkları işyerini soyan..
    16. Viranşehir Jandarma Komutanı Ramazan..
    17. 7 kişilik gasp ve yağma çetesi..
    18. AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
    19. Didim’de 80 litre etil alkol yakalandı
    20. Gazze'de su krizi tehlikeli boyutlara..
    21. Başkan Sekmen’den Basın Bayramı mesajı
    22. Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
    23. Aranan iki şüpheli polisten kaçamadı
    24. S&P'den İngiltere'ye "anlaşmasız..
    25. FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı..
    26. Hindistan'daki beyin iltihabı salgını
    27. TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop’tan..
    28. Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk..
    29. Kırklareli’de sağanak yağış
    30. Çorlu Avrupa Konseyi’ne partner oldu
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi