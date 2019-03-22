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"Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak? Ama kim ne yaparsa yapsın son sözü milletimiz söyleyecek"- "İYİ Parti Genel Başkanı çıkıp 'Mehmetçik ceza evinde' diyor. Ne zaman darbeciler Mehmetçik oldu? Onlar haindir. Onların adını Mehmetçik'imizin adıyla bir arada anamazsın"- "Yeni Zelanda Başbakanının takındığı tavır gerçekten takdire şayandır. Esasen batılı siyasetçiler ve batılı medya, Yeni Zelanda Başbakanının takındığı tavrı örnek almalı"

22 Mart 2019 Cuma 21:33
"Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak? Ama kim ne yaparsa yapsın son sözü milletimiz söyleyecek." dedi.

Gaziantep'te bir restoranda kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Gül, burada yaptığı konuşmada, şehirlerin gelişip güzelleşmesi ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için sivil toplum örgütlerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Gül, her sivil toplum kuruluşunun millet-devlet kaynaşması için kendi alanında çaba gösterdiğini ifade ederek, Gaziantep'in her konuda olduğu gibi sivil toplum kuruluşları açısından da örnek olduğunu, kendi aralarındaki diyalog ve iş birliğiyle takdiri hak ettiğini kaydetti.

Yerel seçimler yaklaşırken Türkiye'de artık kimin kimle beraber olduğunun daha net ortaya çıktığını anlatan Bakan Gül, "Biz kimin kiminle yan yana, üst üste, alt alta olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak? Ama kim ne yaparsa yapsın son sözü milletimiz söyleyecek. Sandık, demokrasinin namusudur, ordan çıkacak her sonuca herkes saygı gösterecek. Bu seçimlere bir yerel seçimin ötesinde ne anlamlar yüklendiğini görmemiz lazım." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, milletin Cumhur İttifakı'na gereken desteği vererek, sırtını terör örgütüne yaslayanları sevindirmeyeceğine işaret ederek, şunları belirtti:

"Şimdi bakıyorsunuz İYİ Parti Genel Başkanı çıkıp 'Mehmetçik cezaevinde' diyor. Ne zaman darbeciler Mehmetçik oldu? Onlar haindir. Onların adını Mehmetçik'imizin adıyla bir arada anamazsın. Onlar darbecidir, Mehmetçik değil. Türkiye bir darbe girişimi yaşamıştır. Hangi meslek grubu olursa olsun, bu hainler yargının önüne çıkacaktır. Hiçbirimiz yargıya müdahale edemeyiz. Hak edene yargı gereken cezayı verecektir. Ama cezaevinde olanlar F-16'larla insanlarımızı öldürenlerdir. İnsanlarımızı şehit edenler Mehmetçik değil, darbecilerdir. Onlar da yargılanmaktadır. Bugün bu dili kullananlar, sırtını bunlara güvenip yaslayanlar, milletimizden en büyük yanıtı alacaktır. Buna inanıyoruz."

- "Yeni Zelanda Başbakanının takındığı tavrı örnek almalılar"

Bakan Gül, Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırılarına tepki göstererek, "Olayı kınıyoruz. Ancak olaylardan sonra Yeni Zelanda Başbakanının takındığı tavır gerçekten takdire şayandır. Esasen batılı siyasetçiler ve batılı medya Yeni Zelanda Başbakanının takındığı tavrı örnek almalı. Teröre karşı en güzel ve en anlamlı cevap verilmiştir. Terörü, hiçbir ırk veya devletle özdeşleştirerek değil, tüm dünya insanlığı olarak ortak tavır alarak bitirebiliriz. Aksi durum kimseye yakışan tavır değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelişmesini istemeyenlerin bir araya gelmesine karşın, dün olduğu gibi bugün de milletle yollarına devam edeceklerini aktaran Gül, halkın da 31 Mart seçimlerine giderken oynanan oyunları iyi okuyup sandıkta tercihini yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 21:33
  1. Abdulhamit Gül
  2. Gaziantep
  3. seçim

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