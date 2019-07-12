ANKARA (AA) - Irak Türkmen Meclisi Türkiye Temsilciliği ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) öncülüğünde, "Kerkük Katliamı'nın 60. Yıl Dönümü, Türkmeneli'ndeki Riskler ve Olası Tehditler" başlıklı panel düzenlendi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen panele, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Erkmen'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Tütüncü, panelde yaptığı konuşmada, Iraklı Türkmenlerin karşı karşıya kaldığı çeşitli asimilasyonlara rağmen, benliğini koruyarak muhafaza ettiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini vurgulayan Tütüncü, "Buradaki en büyük temsilcimiz ana vatanımız Türkiye'dir. Türkmenlerin korunması için Türkiye'nin sadece gölgesi yeter." ifadelerini kullandı.

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü de Türkiye'nin nefesi ve gölgesi bölgede olduğu müddetçe, Türkmenlerin her zaman kendilerini çok daha güçlü hissedeceğine dile getirdi. Hürmüzlü, bu bağlamda, Türkmeneli bölgesinde yapılan istihdam ve yatırımların çok önemli olduğunu söyledi.

- "Irak hükümetinde Türkmenlere verilen rol azalıyor"

Serhat Erkmen ise Irak Türkmen bölgelerinde ciddi kimlik ve gelenek kaybı yaşandığına dikkati çekerek, "Milli bilincin kaybı, siyasi temsilin kaybına yol açıyor. Siyasal bölünmüşlük artıyor." diye konuştu.

Bölgedeki mezhepçi akımların güçlendiğine işaret eden Erkmen, "Bu zehirden Türkmenlerin kurtulması gerekiyor. DEAŞ denen belanın Türkmenlere verdiği zarar ortada ama ondan sonrakiler de pek farklı olmadı." dedi.

Erkmen, ekonomik anlamda Türkmenlerin kendi ayakları üzerinde kalması gerektiğinin altını çizerek, "Irak hükümetinde Türkmenlere verilen rol azalıyor. Türkmenlerin kimliğine ve varlığına yönelik ciddi tehdit var." diye konuştu.

Irak'ın toprak bütünlüğüne yönelik tehditten Türkmenlerin oldukça olumsuz etkilendiğini söyleyen Erkmen, "Irak’ta güvenlik sağlanmadığı müddetçe Türkmenlerin yaşadığı bölgeler çatışma alanına dönüşüyor. Bu da Türkmenler de kimlik ve kültürel kayba neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



